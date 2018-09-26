Администрация Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Представители общественников Владивостока: глава города должен уйти в отставку

В редакцию стали поступать мнения, что выборы отменили из-за ситуации в столице Приморья

26 сентября, PrimaMedia. Представители общественности Владивостока: старшие по домам, руководители и члены общественных организаций обратились в ИА PrimaMedia с мнением по поводу прошедших в сентябре выборов губернатора Приморского края. По их мнению, провал и отмена результатов связана в первую очередь, с недоверием к муниципальной власти, особенно во Владивостоке. Они предлагают, чтобы после таких результатов первым в отставку ушел глава города.

Активистка Первореченского района Казимира Новикова: "Я не припомню такого массового недоверия жителей к мэру. У людей действительно накипело: дороги развалены, город грязный, везде только ямы, горы мусора и стихийные рынки. Люди даже не знают, кто сейчас глава города, а он раздает пустые обещания – ведь если бы мэр хоть что-то делал для города, то и люди не пошли бы в протест. Для нас – он лицо власти. Я помню много выборов, и последний раз такой низкий процент поддержки был во время Копылова – тогда ему отдали не более 18% голосов. Вот и сегодня то, как проголосовали люди – это показатель недоверия власти города. Я не знаю, как дела обстояли в остальном Приморье, но здесь, во Владивостоке, люди голосовали против текущего хаоса. Тем более после его заявлений о том, что он против "Доступной рыбы"! Он бы сам хоть что-то сделал для города или посмотрел, как живут пенсионеры. Мы считаем, что это позор и глава города должен уйти в отставку".

Есть у этого мнения сторонники и в Ленинском районе. Виолетта Комоцкая, член совета ветеранов ДВФУ, активный житель Ленинского района: "Наш район большой, активный, здесь много проблем, которые мы хотели бы и сами решить, да не можем. Ремонт дорог, установка детских площадок, социальные магазины – мы регулярно пишем письма на имя главы, но ничего не меняется. Мы уверены, что именно мэр в ответе за то, как голосует Владивосток, будь то выборы губернатора, президента и так далее. Наш район показал свое недовольство муниципалитетом, может после этого мэр обратит внимание на проблемы города. Я ходила на все встречи с врио губернатора, и было много вопросов по Владивостоку к нему, а не к мэру, который кстати, сидел рядом. Потому что Веркеенко людям не знаком и не понятен".

Эти и ряд других общественников намерены и дальше направлять письма в мэрию, и если ответы не будут получены – то и в прокуратуру, чтобы разобраться с бездействием властей в самом большом городе Приморья.

ИА PrimaMedia будет следить за дальнейшим развитием политических событий в городе. Напомним, что ранее мэр Владивостока Виталий Веркеенко сделал несколько громких заявлений с оценкой работы его предшественников в разные периоды 2000-х годов.

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