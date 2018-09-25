Наручники. Фото: ИА PrimaMedia

СК Приморья задержал подозреваемого в убийстве двух женщин-хозяек приюта с 40 кошками

Мужчина являлся знакомой одной из убитых

26 сентября, PrimaMedia. Подозреваемого в убийстве женщины и девушки, проживавших в поселке Врангель Приморского края, которые еще являлись владельцами приюта для животных, задержали следователи. Мужчина уже дал признательные показания, а также указал место, где спрятал их тела. Как уточняют следователи, задержанный знал одну из убитых, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального СК.

Сообщения о пропаже во Врангеле девушки 1995 года рождения и женщины 1976 года рождения появились в социальных сетях несколько недель назад. Позже выяснилось, что это мама и дочь. Поиски велись волонтерами и полицейскими, однако результатов они не приносили. Четыре дня назад "ПримПоиск" распространил информацию, что пропавшие найдены мертвыми, при этом о каких-либо подробностях не сообщалось.

Затем СМИ опубликовали новость, что погибшие являлись владельцами приюта для животных, и после их смерти без присмотра остались 40 кошек, судьба которых теперь неизвестна.

Кроме этого, один из пабликов в соцсетях написал, что квартиру погибшей женщины следователи просят освободить от животных. Уточняется, что там находятся 19 кошек и 3 собаки.

Сегодня на сайте регионального СК появился пресс-релиз о том, задержан подозреваемый в убийстве. Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 150 УК РФ (убийство).

"В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу задержан подозреваемый, ранее судимый гражданин, который являлся знакомым одной из женщин. Он дал признательные показания в убийстве двух лиц с целью завладения их имуществом, а также указал место, где спрятал их тела. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

Судьба оставшихся без опеки животных неизвестна.

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