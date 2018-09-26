Страховой полис. Фото: ИА PrimaMedia

Новые тарифы ОСАГО могут вступить в силу уже в ноябре

Стоимость полисов в отдельных случаях может даже упасть

26 сентября, PrimaMedia. Тарифный коридор для ОСАГО может вступить в действие уже в ноябре. Изменится и значение коэффициентов возраст-стаж, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты" со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, необходимость установления справедливого тарифа для ОСАГО была одобрена и нижней и верхней палатами Госдумы. По мнению парламентариев, стоимость страховки должна устанавливаться для каждого водителя индивидуально.

Согласно предложению Сбербанка новый расчет бонус-малус будет предоставлять скидку за безаварийную езду. Он будет присваиваться ежегодно. Наибольшее количество претензий вызывает присвоение именно этого коэффициента.

Речь идет о тех ситуациях, когда водитель несколько раз попадал в аварии, ему начислен максимальный коэффициент, который придется снижать несколько лет. Но он идет на хитрость и заключает договор без ограничений лиц, допущенных к управлению. Коэффициент за это равен 1,8. Если водитель год не страхуется, то его история обнуляется, поэтому на следующий год он покупает полис с ограничением круга лиц, но с коэффициентом единица. Новая система будет учитывать только конкретного водителя вне зависимости от использования им транспортного средства.

Количество коэффициентов возраст-стаж возрастет до 50, в отличие от нынешних пяти. В этом случае стоимость полиса возрастет только для 20% клиентов. Остальные заплатят прежнюю цену, либо еще меньше.

Расширение тарифного коридора на 20%, как в верхнюю так и нижнюю сторону, позволит избежать дофинансирования, в результате которого одним клиентам приходится платить за других.

По словам Игоря Юргенса, сейчас ситуация на рынке в связи с конкуренцией позволит даже снизить стоимость полиса. После того, как одна из компаний перестала быть монополистом на рынке с 40 процентами его объема, развернулась конкурентная борьба. Более того, РСА даже опасается демпинга на этом рынке.

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