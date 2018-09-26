Семьи с двумя и тремя детьми смогут получить ипотеку под 6%

Новое жилье. Фото: ИА Primamedia

Количество организаций, дающих такой кредит, планируется увеличить в пять раз

26 сентября, PrimaMedia. Льготные ипотечные кредиты под 6% вошли в нацпроект "Демография" и будут поддерживаться до конца 2024 года. Утвержденный постановлением правительства лимит на выдачу таких кредитов составил 600 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, специальная программа была создана для семей, где рождается второй или третий ребенок.

В 2018 году на программу было выделено 5,9 млрд рублей, в следующем году планируется выделить 9,2 млрд. К 2020 году финансовое наполнение программы достигнет 11,5 млрд рублей.

Запланировано также пятикратное увеличение кредитных организаций для предоставления такой ипотеки.