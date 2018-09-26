СК проводит проверку псевдо "Юнармии" в Приморье, из-за которой едва не утонули 37 детей. Фото: pixabay.com

СК проводит проверку псевдо "Юнармии" в Приморье, из-за которой едва не утонули 37 детей

Организация организовала шлюпочный поход по Японскому морю, не позаботившись о безопасности туристов

26 сентября, PrimaMedia. Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморью по размещённой в СМИ информации будет проведена доследственная проверка по факту незаконной деятельности детского лагеря, называющим себя громким именем "Юнармия", не имея отношения к одноименному всероссийскому движению. В результате шлюпочного похода по Японскому морю, который был организован организацией, едва не погибли 37 детей, сообщает ИА PrimaMedia.

Накануне о самых вопиющих случаях этого купального сезона в Приморском крае рассказали на брифинге в ГУ МЧС России по Приморью. Купальный сезон едва не обернулся трагедией: туристическая организация отправила группу из 37 детей в шлюпочный поход по Японскому морю, не обеспечив их безопасность. Сама организация зарабатывала таким образом деньги, при этом туристы назвали себя громким именем "Юнармия", не имея отношения к одноименному всероссийскому движению.

Маршрут шлюпочного похода проходил от бухты Новик Русского острова до бухты Баклан рядом со Славянкой, это более 40 км по прямой. Во время длительной прогулки дети обессилели и не могли грести дальше. 37 ребят и 5 взрослых спасатели вызволяли из моря на катерах. Ночлег и питание детей организовывал глава Хасанского поселения, поскольку руководители экспедиции не позаботились даже об этом. Как отметили в МЧС, все материалы этого происшествия были переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

"Зачем это было сделано, мы не понимаем. Была создана угроза жизни детей, то, что вообще нельзя делать. Когда начали разбираться, оказалось, организация, именуемая "Юнармия Владивостока", нигде не зарегистрирована. Были введены в заблуждение родители. Туристические услуги они оказывали на платной основе. Это просто зарабатывание денег", — рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

В МЧС отметили, что эта местечковая "Юнармия" к всероссийскому военно-патриотическому движению отношения не имеет.

Сегодня, 26 сентября, сайт регионального СК сообщил, что по этому инциденту будет проведена доследственная проверка. Следователи проведут все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в июне 2016 на Сямозере в Карелии погибли 14 детей. Тогда трагедия заставила экспертов говорить о стандартах безопасности детского отдыха по всей стране и тщательном подборе персонала, работающего в сфере туризма, в том числе детского. Возможно, если бы тургруппа зарегистрировала свой маршрут, то жертв можно было бы избежать — в таких случаях спасатели сопровождают отдыхающих.

Всего спасателям в этом купальном сезоне поступило 65 сигналов о бедствии. Не обошлось и без жертв. 44 человека, в том числе 4 ребенка утонули в Приморском крае. Причины трагедий – купание в непредназначенных для этого местах и состояние алкогольного опьянения. Все дети находились с родителями.

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МЧС: 37 детей едва не погибли во время похода на шлюпках в Приморском крае

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