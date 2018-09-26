Бизнес. 12:35
Нерка. Фото: ИА PrimaMedia

Артур Кан: На Конгрессе рыбаков в Приморье озвучим проблемы океанического промысла лососей

По оценке руководителя Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей, рыбакам нужна адекватная альтернатива дрифтерным сетям

26 сентября, PrimaMedia. Убытки рыбаков, имеющих доли квот на добычу тихоокеанского лосося в исключительной экономической зоне РФ в Дальневосточном бассейне, с момента запрета использования дрифтерных сетей (2016 год) исчисляются миллиардами рублей. О проблеме отсутствия альтернативных орудий промысла, адекватных задачам добычи лосося в океане, на XIII Международном конгрессе рыбаков (Владивосток, 4-5 октября этого года) намерен рассказать расскажет исполнительный директор Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей Артур Кан, сообщает ИА PrimaMedia. На одной из дискуссионных площадок Конгресса руководитель бизнес-объединения выступит с предложениями по корректировке Правил рыболовства для ДВ-бассейна.

Международный конгресс рыбаков в Приморье уже собрал около 400 заявок на участие

Напомним, что уже более 400 представителей рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний, смежных предприятий, органов государственной власти, научных и экологических организаций, представляющих Россию, Норвегию, КНР, Японию, Польшу и другие страны, зарегистрированы в качестве участников XIII Международного конгресса рыбаков. Регистрация участников отраслевого форума проводится по 27 сентября, до 18.00 часов по владивостокскому времени. 27 В деловой программе Конгресса – дискуссии, посвященные оценке новаций в рыбной отрасли страны, формированию новой стратегии экспорта рыбопродукции, развитию марикультуры как одного из самых перспективных направлений бизнеса.

С докладом "Отечественный промысел тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне России: состояние, проблемы и перспективы" на панельной дискуссии "Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного развития рыбного хозяйства" (4 октября) выступит исполнительный директор Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей Артур Кан. Промысел тихоокеанского лосося в ИЭЗ РФ не ведется с 2016 года, в связи с запретом использовать дрифтерные сети. Тралы и кошельковые неводы, по мнению специалистов, непригодны для этого промысла, а новое орудие лова – поверхностные ловушки -технически не доработано. Из-за отсутствия пригодных для промысла орудий лова квоты не осваиваются. Убытки предприятий за 2 года по минимальным оценкам составили 5,4 млрд руб. Безвозвратно потеряно 500 постоянных рабочих мест, 495 млн рублей поступлений в бюджет, прокомментировал докладчик.

На Конгрессе Артур Кан намерен выступить перед рыбацким сообществом с предложением рассмотреть изменения в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Ассоциация считает, что необходимо разрешить для промысла тихоокеанских лососей в океане обмётные сети. Они позволяют эффективно добывать тихоокеанских лососей в открытом море, исключая при этом нежелательный прилов, в том числе морских птиц и млекопитающих.

— В этом году наша Ассоциация впервые выступит на Конгрессе с докладом. Надеюсь, это принесет определенные плоды. На Конгрессе проблемы можно донести до органов государственной власти, до отраслевых структур и научного сообщества. Только все вместе мы сможем добиться устойчивого развития рыбного хозяйства, — отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей.

Международный конгресс рыбаков во Владивостоке готов подтвердить свою уникальность

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступает Администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры Конгресса – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточный союз предприятий марикультуры, Дальневосточная ассоциация "Аквакультура".

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО "Центр репутационных технологий". Официальный сайт Конгресса — http://fish-forum.pro.

Эл. почта: fishforum@vcrt.ru, fishing@primorsky.ru

Тел. по общим вопросам: +7 902 480 80 08, 8 (423) 240-28-82.

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