Артур Кан: На Конгрессе рыбаков в Приморье озвучим проблемы океанического промысла лососей

Нерка. Фото: ИА PrimaMedia

По оценке руководителя Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей, рыбакам нужна адекватная альтернатива дрифтерным сетям

26 сентября, PrimaMedia. Убытки рыбаков, имеющих доли квот на добычу тихоокеанского лосося в исключительной экономической зоне РФ в Дальневосточном бассейне, с момента запрета использования дрифтерных сетей (2016 год) исчисляются миллиардами рублей. О проблеме отсутствия альтернативных орудий промысла, адекватных задачам добычи лосося в океане, на XIII Международном конгрессе рыбаков (Владивосток, 4-5 октября этого года) намерен рассказать расскажет исполнительный директор Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей Артур Кан, сообщает ИА PrimaMedia. На одной из дискуссионных площадок Конгресса руководитель бизнес-объединения выступит с предложениями по корректировке Правил рыболовства для ДВ-бассейна.

Напомним, что уже более 400 представителей рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний, смежных предприятий, органов государственной власти, научных и экологических организаций, представляющих Россию, Норвегию, КНР, Японию, Польшу и другие страны, зарегистрированы в качестве участников XIII Международного конгресса рыбаков. Регистрация участников отраслевого форума проводится по 27 сентября, до 18.00 часов по владивостокскому времени. 27 В деловой программе Конгресса – дискуссии, посвященные оценке новаций в рыбной отрасли страны, формированию новой стратегии экспорта рыбопродукции, развитию марикультуры как одного из самых перспективных направлений бизнеса.

С докладом "Отечественный промысел тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне России: состояние, проблемы и перспективы" на панельной дискуссии "Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного развития рыбного хозяйства" (4 октября) выступит исполнительный директор Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей Артур Кан. Промысел тихоокеанского лосося в ИЭЗ РФ не ведется с 2016 года, в связи с запретом использовать дрифтерные сети. Тралы и кошельковые неводы, по мнению специалистов, непригодны для этого промысла, а новое орудие лова – поверхностные ловушки -технически не доработано. Из-за отсутствия пригодных для промысла орудий лова квоты не осваиваются. Убытки предприятий за 2 года по минимальным оценкам составили 5,4 млрд руб. Безвозвратно потеряно 500 постоянных рабочих мест, 495 млн рублей поступлений в бюджет, прокомментировал докладчик.

На Конгрессе Артур Кан намерен выступить перед рыбацким сообществом с предложением рассмотреть изменения в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Ассоциация считает, что необходимо разрешить для промысла тихоокеанских лососей в океане обмётные сети. Они позволяют эффективно добывать тихоокеанских лососей в открытом море, исключая при этом нежелательный прилов, в том числе морских птиц и млекопитающих.

— В этом году наша Ассоциация впервые выступит на Конгрессе с докладом. Надеюсь, это принесет определенные плоды. На Конгрессе проблемы можно донести до органов государственной власти, до отраслевых структур и научного сообщества. Только все вместе мы сможем добиться устойчивого развития рыбного хозяйства, — отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступает Администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры Конгресса – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточный союз предприятий марикультуры, Дальневосточная ассоциация "Аквакультура".

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО "Центр репутационных технологий". Официальный сайт Конгресса — http://fish-forum.pro.

Эл. почта: fishforum@vcrt.ru, fishing@primorsky.ru

Тел. по общим вопросам: +7 902 480 80 08, 8 (423) 240-28-82.