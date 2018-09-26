Детей разбирают на органы: родительские чаты сходят с ума

Опасная ситуация. Фото: С сайта:gorod-novoross.ru

Информация гуляет в Ростовской области, Краснодаре, на Кавказе

26 сентября, PrimaMedia. Информация о похищении детей для трансплантации органов стала гулять по родительским чатам, как только грянуло первое сентября. Подобная информация появилась в Новороссийске и со скоростью света стала разлетаться по мессенджерам. Охота идет на детские почки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на gorod-novoross.ru

"Нашли двух маленьких девочек лет 6-8, мертвых, лежащих на обочине дороги, в руках у них у каждой по 50 000 т.р., но без почек. Берегите своих детей, смотрите за ними и не выпускайте их на улицу без наблюдения. Только что пришла информация, друг адвокат написал, чтоб детей на улицу не отпускали, черная "Гранта", красная "Нива" и серая "Волга" с оружием и электрошокером воруют детей, скиньте все по группам, чтоб детей не отпускали. Информация пришла только что. По Ростовской области, по Краснодарскому краю и по Северному Кавказу", — сообщение в WhatsApp

К тому же текстовое сообщение подкрепляют голосовым, в котором якобы учительница школы № 21 Новороссийска взволнованным голосом рассказывает, что стала свидетелем, как неизвестная дама просила двух учениц сфотографировать ее. Женщина хитростью заманивала девочек в кусты. В это время рядом стоял автомобиль с открытой дверью, в котором сидел подозрительный мужчина.

О банде похитителей речь идет еще в одном сообщении. Она состоит из женщины, мужчины и маленького мальчика.

Они заманивают детей в машину и увозят в неизвестном направлении, чтобы вырезать органы.

В панике родители школьников города-героя пересылают сообщение друг другу. Когда задались вопросом: "А правда ли это?"

Оказалось, что подобные сообщения распространяются не только в Новороссийске, но и в Астрахани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах легко. Копируем текст сообщения и вбиваем его в поисковую строку. Через минуту выясняется, что история про "похищение детей ради почек" успела облететь полстраны, а "мертвых девочек" нашли одновременно в нескольких городах. И даже в Казахстане!

Не смущает взволнованных родителей и абсурдность информации. Например, что детей бросили у дороги с деньгами в руках.

Тем не менее, корреспонденты обратились за комментарием в правоохранительные органы. Заместитель руководителя следственного отдела по городу Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин назвал информацию фейком: случаев похищения детей с помощью электрошокера и убийств девочек ради почек в городе зафиксировано не было.