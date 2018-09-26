Опасная ситуация. Фото: С сайта:gorod-novoross.ru

Детей разбирают на органы: родительские чаты сходят с ума

Информация гуляет в Ростовской области, Краснодаре, на Кавказе

26 сентября, PrimaMedia. Информация о похищении детей для трансплантации органов стала гулять по родительским чатам, как только грянуло первое сентября. Подобная информация появилась в Новороссийске и со скоростью света стала разлетаться по мессенджерам. Охота идет на детские почки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на gorod-novoross.ru

"Нашли двух маленьких девочек лет 6-8, мертвых, лежащих на обочине дороги, в руках у них у каждой по 50 000 т.р., но без почек. Берегите своих детей, смотрите за ними и не выпускайте их на улицу без наблюдения. Только что пришла информация, друг адвокат написал, чтоб детей на улицу не отпускали, черная "Гранта", красная "Нива" и серая "Волга" с оружием и электрошокером воруют детей, скиньте все по группам, чтоб детей не отпускали. Информация пришла только что. По Ростовской области, по Краснодарскому краю и по Северному Кавказу", — сообщение в WhatsApp

К тому же текстовое сообщение подкрепляют голосовым, в котором якобы учительница школы № 21 Новороссийска взволнованным голосом рассказывает, что стала свидетелем, как неизвестная дама просила двух учениц сфотографировать ее. Женщина хитростью заманивала девочек в кусты. В это время рядом стоял автомобиль с открытой дверью, в котором сидел подозрительный мужчина.

О банде похитителей речь идет еще в одном сообщении. Она состоит из женщины, мужчины и маленького мальчика.

Они заманивают детей в машину и увозят в неизвестном направлении, чтобы вырезать органы.

В панике родители школьников города-героя пересылают сообщение друг другу. Когда задались вопросом: "А правда ли это?"

Оказалось, что подобные сообщения распространяются не только в Новороссийске, но и в Астрахани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах легко. Копируем текст сообщения и вбиваем его в поисковую строку. Через минуту выясняется, что история про "похищение детей ради почек" успела облететь полстраны, а "мертвых девочек" нашли одновременно в нескольких городах. И даже в Казахстане!

Не смущает взволнованных родителей и абсурдность информации. Например, что детей бросили у дороги с деньгами в руках.

Тем не менее, корреспонденты обратились за комментарием в правоохранительные органы. Заместитель руководителя следственного отдела по городу Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин назвал информацию фейком: случаев похищения детей с помощью электрошокера и убийств девочек ради почек в городе зафиксировано не было.

Комментарии
похищение убийство

СК Приморья задержал подозреваемого в убийстве двух женщин-хозяек приюта с 40 кошками

10:55

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia