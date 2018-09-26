Красная рыба прошла «оцифровку» на Дальнем Востоке - Россельхознадзор

Антон Савченко, начальник отдела Управления РСХН по Приморскому краю и Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

О ветеринарных аспектах лососевой путины этого года рассказал начальник отдела территориального управления РСХН Антон Савченко

26 сентября, PrimaMedia. Дальневосточная "красная" путина этого года бьет все рекорды – на середину сентября вылов, по данным Росрыболовства, составил 635 тысяч тонн лососевых, что на более чем 250 тысяч тонн превышает показатели предыдущего "четного" года (то есть 2016-го). Доля вылова рыбаков Приморья оказался практически в рамках статистической погрешности (930 тонн), но регион традиционно "берет свое" логистикой – именно здесь находится транспортный узел, через который рыбопродукция идет в другие регионы страны и на экспорт. Так что на переднем крае лососевой путины – логисты, владельцы холодильных мощностей, и, конечно же, надзорные органы. О "красной" рыбе, цифровизации и лайфхаках для потребителей корр. ИА PrimaMedia побеседовал с Антоном Савченко — начальником отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

— Какая доля уловов лососевых в этом году уже прошла через Приморский край?

— Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала в июле. Естественно, что рыбопродукция начинает поступать к нам с некоторым запозданием, поэтому как раз сегодня этот процесс – в самом разгаре. Объем поступающей рыбопродукции достаточно большой, уже более 200 тысяч тонн красной рыбы, выловленной в регионах ДФО, "зашло" на территорию Приморья.

При этом достаточно сильно увеличился объем экспорта через зону ответственности нашего терруправления, то есть Приморский край и Сахалинскую область. По данным на 20 сентября, на экспорт направлено более 71 тысячи тонн красной рыбы, это горбуша, кета, кижуч, чавыча, другие виды, основные импортеры – КНР, Республика Корея, Япония. Для сравнения, за тот же период "красной" путины 2017 года — то есть июль-сентябрь – мы оформили на вывоз за рубеж 28,5 тысяч тонн. А вот по икре в этом году намечается спад экспорта — 788,8 тонн против 2,7 тысяч тонн в 2017 году.

— Отмечаете в этом году рост количества ветеринарных нарушений при транспортировке красной рыбы?

— Несмотря на то, что объемы вылова действительно значительно больше, чем в прошлом году, мы не видим увеличения количества нарушений. Например, с июля у нас выявлено всего два нарушения при транспортировке лососевых, оба они связаны с нарушением температурного режима при транспортировке. Возбуждены административные производства по несоблюдению требований Технического регламента "О безопасности рыбы и рыбной продукции". В прошлом же году за этот же период также было выявлено два нарушения.

Был в этом году и интересный случай: не так давно подходило судно, на котором при швартовке повредили один из трюмов, и часть продукции – порядка 158 тонн — пострадала от морской воды. Эта продукция была рассортирована на берегу, были отобраны пробы, и собственником было принято решение об уничтожении этой партии. Здесь административное делопроизводство мы, конечно, не возбуждали. Самой главной нашей задачей было проконтролировать, чтобы эта испорченная продукция не попала в пищу к людям.

— В преддверии 1 июля этого года, когда вступали в силу поправки в закон о ветеринарии, среди рыбацкого сообщества было много разговоров о том, что необходимость оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на рыбопродукцию в электронном виде, то есть через ФГИС "Меркурий", может "сорвать путину", вызвать коллапс в обороте лососевых. Сегодня коллапса мы не наблюдаем. Значит, бизнес адаптировался к новации?

— Думаю, вполне адаптировался. С июля 100% рыбопродукции, поступающей в Приморский край, проходит только через систему "Меркурий". Те предприятия, которые занимаются рыбной логистикой, на 100% интегрированы в систему. Да, у них возникают текущие рабочие сложности, но пока я не увидел моментов, которые нельзя было бы решить. Некоторые технические сложности иногда есть, мы стараемся их оперативно решать, при необходимости, подключая разработчиков "Меркурия". Например, участники оборота продукции иногда жалуются, что после 16.00 часов по местному времени "Меркурий" работает медленнее. Это понятно: "просыпаются" центральные регионы страны, возрастает нагрузка на систему, но основную часть рабочего дня в Приморье система работает вполне оперативно.

Так что в целом все идет, все работает. Со своей стороны мы подсказываем, что нужно делать для того, чтобы не было никаких вопросов и задержек, продолжаем проводить еженедельные обучающие семинары в нашем Управлении.

— А как обстоят дела с работой ветеринаров, что называется, "офф-лайн" — в портах, в транспортных узлах?

— Управление РСХН старается обеспечить быструю, беспрепятственную перевалку рыбы. Часто ведь рыба приходит не как продукция, а как улов, то есть прямо с промысла, без ветеринарно-санитарной экспертизы. Что сделано Управлением? Буквально по звонку, в том числе и в выходные дни, в нерабочее время инспекторы прибывают в порты, прямо на борту подошедшего судна берут пробы. Пока идет разгрузка, проводятся необходимые лабораторные исследования, и, после окончания разгрузки, собственник может законно перемещать ее – заложить в холодильник или же сразу везти ее дальше. Подведомственная Управлению лаборатория, которая проводит исследования рыбы, перешла на 7-дневный режим работы, и сами сроки проведения исследований рыбы мы постарались сильно сократить. В начале путины, к слову, рыбаки опасались, что именно с уловами будут какие-то проблемы, что продукцию будут "тормозить" из-за отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов. Но практика показала, что справляемся и с этим.

— На потребительский рынок края с июля начала поступать красная рыба, причем вся она позиционируется продавцами как свежевыловленная. А законно ли под таким "брендом" продавать горбушу или кету, которые лежали в холодильниках с прошлой путины?

— Срок хранения лососевых – максимум 12 месяцев, так что судите сами. И мы, участвуя в проверках, такую продукцию выявляем и принимаем меры, чтобы она не попала в продажу. Здесь сегодня работает алгоритм, который и обеспечивает прослеживаемость продукции. Ветеринарный инспектор отбирает пробы продукции и оформляет это действие в информационной системе Россельхознадзора "Веста". Лабораторные результаты исследования этих пробы также "прикрепляются" к соответствующей партии продукции. "Веста", в свою очередь, интегрирована с ФГИС "Меркурий". Если результаты исследований или иные обстоятельства, например, превышение сроков хранения, говорят о том, что продукция небезопасна в ветеринарно-санитарном отношении, эти данные поступают в систему раннего предупреждения "Сирано", и становятся доступными всем управлениям и центральному аппарату Россельхознадзора, а также ветеринарным врачам субъектов федерации. Соответственно, принимаются меры по прекращению оборота такой продукции.

— А контрагенты недобросовестного поставщика могут оперативно получит информацию о том, что такая-то партия – "неликвид"?

— Если продукция отписана на них через систему "Меркурий", то они, конечно же, тоже видят результаты исследований онлайн.

— А как быть нам, простым покупателям? Определять годность рыбы на глаз?

— Если на глаз, то тут, по большому счету, поможет только опыт. Например, когда рыба лежит достаточно долго при условии каких-то не очень хороших условий хранения, упаковки, с нее потихоньку начинает сходить глазурь, то есть ледяная корка. Рыба начинает, что называется, "заветриваться", и на это можно обратить внимание.

Но не будем забывать и о "Меркурии". Покупатель имеет право попросить ветеринарный сопроводительный документ на партию продукции. Также QR-код на ветеринарном свидетельстве считывается смартфоном, и можно видеть информацию о том, что это за продукция, когда и кем она была произведена и т.д.

Справка: основой для внедрения электронной ветеринарной сертификации и прослеживаемости на ее основе подконтрольных ветнадзору товаров стали изменения в федеральный закон "О ветеринарии", внесенные в 2015 году. Ранее предполагалось, что полный переход на оформление ВСД только в электронном виде произойдет с 1 января 2018 года, позже сроки были смещены на 6 месяцев – для лучшей "обкатки" самой ГИС "Меркурий" и возможности бизнеса подготовиться к работе в ней. Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержден приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 648.



