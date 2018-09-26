Уссурийский тигр украсит социальную карту «Приморец»

Тигр. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Пользоваться картой уже в этом году смогут пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие льготники

26 сентября, PrimaMedia. Жители края выбрали дизайн социальной карты "Приморец", которую выпустят до конца 2018 года по инициативе главы региона Андрея Тарасенко. Итоги голосования подведены во вторник, 25 сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте информационной политики, голосование проводилось на официальном сайте администрации Приморского края, а также в официальных аккаунтах в Instagram, "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

"Всего участие в онлайн-опросе приняли почти 2 тысячи человек. На выбор пользователям было представлено восемь вариантов с изображениями символов края – парусником, маяком, тиграми, морскими побережьями. Наибольшее количество голосов – 491 – у варианта №8 – фотографии тигра". Автор фото – известный приморский фотограф Александр Хитров", – сообщили в ведомстве.

Отметим, среди лидеров голосования также варианты №2 – "тигрица с тигренком" – 407 голосов, №1 – "ладони" – 169 голосов, №7 – "парусник" – 164 голоса и №5 – "тигриная пара" – 156 голосов.

Напомним, создание социальной карты "Приморец" – инициатива Андрея Тарасенко.

"Мы хотим, чтобы эта карта заменила удостоверение льготника, чтобы по ней можно было получить скидки на продукты, проезд в транспорте и медикаменты", – отметил руководитель края.

Воспользоваться картой "Приморец" уже в этом году смогут пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие льготники, всего около 600 тысяч человек. Проект, разработанный в рамках государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края", уже обсуждается с представителями банков – их участие в проекте позволит добавить новые функции карте: на нее можно будет получать и социальные выплаты, и пенсию. Предполагается также, что карта будет именной с фотографией получателя, а получить ее можно будет, подав заявление в МФЦ.