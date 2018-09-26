Начальник управления муниципальной собственностью Владивостока передумал увольняться

В администрации города намечается скандал. Фото: Евгения Кокурина, ИА PrimaMedia

Андрей Елькин отозвал заявление и потребовал провести проверку работы его управления

26 сентября, PrimaMedia. Начальник управления муниципальной собственностью администрации Владивостока, который не так давно написал заявление на увольнение, решил его отозвать. Андрей Елькин не внял настоятельной рекомендации руководства мэрии и потребовал провести проверку работы его управления. На данный момент чиновник отстранен от работы на два месяца, сообщает ИА PrimaMedia.

На прошлой неделе глава Владивостока Виталий Веркеенко уволил четверых сотрудников администрации города, которые отвечали за сферу муниципального имущества. В их числе были первый заместитель мэра Екатерина Химич, начальник отдела управления распоряжения муниципальным имуществом Александр Татьков, начальник управления по учету и распределению жилой площади Сергей Еремин, а также начальник управления муниципальной собственностью Андрей Елькин. Курировать данное направление был назначен первый заместитель главы города Алексей Литвинов.

Как пишет издание "Город V", чиновник, находясь в отпуске, заявление написал с 28 сентября. Однако увидев в СМИ информацию о том, что глава города увидел в сфере ответственности его управления многочисленные нарушения – захотел разобраться в ситуации. Но разговора с Виталием Веркеенко у него не вышло. Тогда чиновник отозвал свое заявление на увольнение и потребовал провести служебную проверку его работы.

По информации администрации города, такая проверка была инициирована, а сам Андрей Елькин отстранен от работы сроком на 2 месяца. Однако комментировать саму ситуацию в мэрии отказались, не удалось узнать и мнение мэра по этому поводу.

Однако ситуацию вокруг управления муниципальной собственностью Владивостока можно примерно понять по пресс-релизам мэрии за последние примерно полгода активной деятельности Веркеенко и поездок по городу. Выяснилось, что городская земля часто находится у предпринимателей в длительной аренде за копейки. И не простая земля, а например, популярные городские пляжи. Кунгасный пляж сдан ООО "Девайс про" в аренду сроком на 49 лет за 1603,6 рубля в год! Также на полвека вперед сданы и другие популярные зоны отдыха в городской черте.

Отдельно можно вспомнить историю с поиском земли для детского сада на Эгершельде. Два гектара подходящей территории нашлись, занятые каким-то контейнерным складом и некой стоянкой для "распилов", владельцы которых даже договора с мэрией не заключали. Но вышеуказанное управление происходящего много лет не замечало.

Были еще истории с вооруженной охраной некоторых объектов, принадлежащих городу. Но самым возмутительным можно назвать пресс-релиз администрации города от 7 сентября, в котором было сказано, что арендаторы муниципальной собственности на сегодняшний день задолжали бюджету Владивостока около 7,5 млрд рублей! В частности, было озвучено, что арендные ставки для коммерческих предприятий по договорам часто не соответствуют рыночным, а сами документы составлены так, что расторгнуть их с неплательщиками можно только в ходе долгих судебных тяжб. Ежегодно мэрия судится с сотнями таких должников и в итоге, как правило, остается ни с чем: должник признает себя банкротом, при этом в течение всего судебного процесса извлекая прибыль от использования муниципального имущества.

И на таких условиях, в громадный убыток себе, мэрия Владивостока работала со своим имуществом последние несколько лет.