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Инженеры во Владивостоке разработали сверхпрочный бетон для аэродромов

Новый композит прочнее известных составов на 46%

26 сентября, PrimaMedia. Специальный состав бетона для строительства взлетно-посадочных полос аэродромов разработали инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Новый композит прочнее известных составов на 46%, обладает улучшенной статической прочностью на сжатие и высокой ударной выносливостью, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-служба вуза.

Созданный в ДВФУ износостойкий и долговечный материал позволит сделать аэродромы более надежными и безопасными. Уникальность разработки подтверждена патентом.

Как сообщил руководитель группы разработчиков, доцент Учебного военного центра (УВЦ) ДВФУ, подполковник Роман Федюк, бетон для аэродромов должен отличаться от типового строительного материала более высоким качеством, чтобы учитывать действие повышенного давления шасси взлетающих и приземляющихся самолетов. Такие свойства бетону обеспечивает особая технология изготовления, разработанная в ходе экспериментов в лабораториях Инженерной школы ДВФУ.

"В результате исследований удалось установить, что совместный помол портландцемента с суперпластификатором, доменным гранулированным шлаком, карбонатной мукой и карбонатом калия (углекислым калием, поташем) способствует интенсификации процессов гидратации при твердении и позволяет повысить активность композиционного вяжущего. К технологическим особенностям производства относится механохимическая активация компонентов, которая достигается за счет совместного измельчения до удельной поверхности 510-560 м2/кг", — сообщил Роман Федюк.

Разработчики отмечают, что новый состав также обладает дополнительными преимуществами. Использование карбоната калия позволяет применять этот композитный материал для бетонирования при отрицательных температурах. Другие технологические особенности делают производство такого бетона более экономичным и экологически безопасным.

Авторами разработки являются доцент УВЦ ДВФУ, член Союза машиностроителей России Роман Федюк, заместитель начальника УВЦ ДВФУ, полковник Александр Мочалов и заведующий кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Валерий Лесовик.

В Учебном военном центре ДВФУ создана научная школа по разработке композитов для специальных сооружений. Результатами работы исследователей уже стали сверхпрочный материал для строительства сооружений спецназначения, фибробетон с волокнами в качестве армирующего материала и другие новые бетоны различного состава для защитных и гидротехнических сооружений, а также строительства в условиях Арктики.

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