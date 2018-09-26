Ссора между железнодорожниками в Приморье переросла в поножовщину

Нож. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Транспортные полицейские Уссурийска возбудили уголовное дело

26 сентября, PrimaMedia. Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью работнику железнодорожного транспорта. Мужчина, будучи в состоянии опьянения, поссорился со своим коллегой и нанес ему ножевые ранения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.

В ходе предварительного следствия установлено, что в помещении станционного пункта технического осмотра вагонов на станции Сибирцево из-за неприязненных отношений произошла ссора между двумя работниками железнодорожного транспорта. В ходе выяснения отношений 29-летний подозреваемый, находящийся в состоянии опьянения, нанес в своему коллеге по работе ножевое ранение в область живота. Потерпевшему потребовалась срочная госпитализация. В настоящее время он прооперирован и находится под контролем врачей Черниговской районной больницы.

По данному факту следственным отделом ЛО на МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.