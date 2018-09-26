Лидер КНДР вслед за Сигалом и Андерсон может стать "крестным" дальневосточного леопарда

Ким Чен Ын. Фото: генеральное консульство КНДР во Владивостоке

В Минприроды России поддерживают такую инициативу

26 сентября, PrimaMedia. Руководство нацпарка "Земля леопарда" в Приморье может предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну вслед за актерами Памелой Андерсон и Стивеном Сигалом стать персональным "хранителем" одного из дальневосточных леопардов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет агентство, территория нацпарка граничит с КНДР. Одну из новых мониторинговых станций для наблюдения за леопардами создали в бассейне реки Туманная неподалеку от места, где встречаются границы России, Китая и КНДР. В 2013 году во время зимнего учёта здесь фиксировался след дальневосточного леопарда. Летом 2018 года сообщалось, что неподалеку от границы с КНДР зафиксировали четыре особи этой редкой кошки, два хищника замечены впервые.

"Ким Чен Ыну? Возможно. Учитывая, что он на поезде ездит, а железнодорожная линия "Барановский – Хасан" проходит вдоль границ "Земли леопарда", посетить нацпарк было бы удобно" — сказал директор нацпарка Виктор Бардюк. "Если Ким Чен Ын поддержит идею изучения дальневосточного леопарда на своей территории, можно было бы задуматься над тем, чтобы он стал персональным "хранителем" одной из определенных нами кошек" — Бардюк.

В Минприроды России заявили, что поддерживают такую инициативу.

Хранители леопарда — своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Так, "опекунами" редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, актер Стивен Сигал и другие известные персоны.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположено в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.