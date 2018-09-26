Приморские депутаты расширили календарь памятных дат

Депутаты поддержали инициативу сделать 11 августа днем воинской славы. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

11 августа было решено внести в список дней воинской славы

26 сентября, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания расширили список дней воинской славы. Теперь 11 августа официально станет Днем разгрома японских захватчиков частями Первой отдельной Краснознаменной Армии в районе озера Хасан (1938 год). Такое решение народные избранники приняли на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

В августе 2018 года исполнилось 80 лет со дня разгрома японских захватчиков в районе озера Хасан. Хасанский военный конфликт является одной их наиболее ярких героических страниц в отечественной истории. Серия столкновений между Японской императорской армией и Красной Армией возникла из-за притязаний Японии на территории у озера Хасан и реки Туманная.

Как сообщил заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр Лось, предложение думы Хасанского района внести 11 августа в список дней воинской славы комитет поддержал в июле текущего года, после чего законопроект был направлен в совет законодателей при Федеральном собрании РФ, где получил полное одобрение. Как отметили приморские депутаты, эта победа — одно из важнейших исторических событий, и увековечивание памяти героев должно найти отражение в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России".

Справка: В первые дни августа 1938 года японские войска нарушили государственную границу СССР и вторглись на советскую территорию. Японский отряд встретили огнем 11 пограничников Посьетской погранзаставы. Ценой их жизней натиск врага был успешно отражен.

6 августа части 32-й и 40-й дивизий при поддержке танков перешли в наступление, их действия поддерживали 250 самолетов. Бои шли с неослабевающей силой. Обе стороны несли большие потери.

Указам Президиума Верховного Совета СССР от 5 июня 1939 года "Об увековечивании памяти героев Хасана" день 6 августа был определен праздником Первой отдельной Краснознаменной Армии как день генеральной атаки частей 1-й ОКА, взятие высоты Заозерной и очищение советской земли от японских захватчиков.

После ожесточенных боевых столкновений 9 августа 1938 года советские войска полностью очистили советскую территорию от захватчиков. 10 августа конфликтующие стороны договорились прекратить огонь и восстановить статус-кво на границе СССР с Маньчжоу-го. 11 августа в 12.00 военные действия у озера Хасан были прекращены.

Не менее важной является и военно-политическая сторона этого конфликта. На международном процессе над главными японскими военными преступниками, проходившем в г. Токио в 1946-1948 годах, был сделан вывод о том, что нападение в районе озере Хасан, которое планировалось и было осуществлено с использованием значительных сил, нельзя рассматривать как простое столкновение между пограничными патрулями. Токийский трибунал считал также установленным, что военные действия были начаты японцами и носили явно агрессивный характер.

Поражение Японской императорской армии стало первой из целого ряда причин, удерживающих Японию от выступлений против СССР в годы Второй мировой войны.

Спустя 49 лет, в 1988 году в г. Владивостоке на старом Эгершельдском кладбище был установлен памятник 10 героям-красноармейцам, умершим от ран во владивостокских госпиталях, "Братская могила командира Красной Армии Миронова и красноармейцев, погибших на озере Хасан".