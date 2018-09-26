Льготникам Приморья предлагают компенсировать 50% стоимости билета на местных авиалиниях

Они могут воспользоваться таким правом с 1 января 2019 года

26 сентября, PrimaMedia. Право на 50% компенсацию на стоимость авиаперелетов на местных линиях ветераны труда, труженики тыла, участники войны, инвалиды и другие категории граждан могут получить с 1 января 2019 года. С законодательной инициативой выступили председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, руководитель фракции партии "Единая Россия" в ЗС Сергей Слепченко и председатель Законодательного собрания Александр Ролик, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

На сентябрьской сессии краевого парламента депутаты приняли в первом чтении проект изменений в статью 8(2) Закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края".

В соответствии с предложенными изменениями, предлагается установить компенсационную выплату в размере 50% от стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера.

Такой возможностью смогут воспользоваться льготные категории граждан, включенных в краевой и федеральный регистры лиц. Это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий и другие.

Председатель профильного комитета Игорь Чемерис отметил, что из-за большой протяженности края с севера на юг пожилые люди, которые выезжают на лечение, испытывают сложности при поездках на автобусе, ведь дорога из некоторых муниципалитетов во Владивосток порой занимает более 12 часов. Внутренние воздушные перевозки по территории Приморского края, способствующие повышению транспортной доступности населения, являются альтернативным выходом из данной ситуации.

"Распространяя льготу на региональные авиалинии, мы обеспечиваем социальную защищенность и возможность для льготных категорий жителей отделенных районов передвигаться любым удобным видом транспорта. Считаю это очень важным с учетом сложной транспортной доступности северных районов края", — подчеркнул Игорь Чемерис.