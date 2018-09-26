Распродажу квартир устроят во Владивостоке. Фото: предоставлено Сбербанком

Квартиры, дома и коттеджи сейчас можно приобрести, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке — от 6% годовых

26 сентября, PrimaMedia. Жителей Владивостока 29 сентября приглашают на распродажу недвижимости, которую организует строительные компании при участии Приморского отделения ПАО Сбербанк. На мероприятии можно будет узнать всю информацию о том, где и как приобрести жилье по привлекательным условиям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе приморского отделения Сбербанка России.

В распродаже примут участие застройщики, предлагающие жилплощадь как во Владивостоке, так и в других городах Приморского края, а также Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, посетители мероприятия смогут получить качественную консультацию по вторичному жилью у крупнейшего партнера Сбербанка – федерального агентства недвижимости ФРК "Этажи-Владивосток".

Квартиры, дома и коттеджи сейчас можно приобрести, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке — от 6% годовых.

"Как показала практика, именно формат распродажи недвижимости больше всего привлекает людей. И наши партнеры предлагают действительно хорошие условия для покупки жилья, — рассказала начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк Наталья Шестак. — На таких мероприятиях люди часто и принимают окончательное решение приобрести жилье. Ведь это отличная возможность для жителей Владивостока пообщаться в один день с застройщиками, агентами по недвижимости и экспертами банка".

В эту субботу строительные компании представят свои проекты жилых комплексов, также все желающие смогут узнать, где в городе можно приобрести готовое жилье на первичном и вторичном рынке. Сотрудники Сбербанка проконсультируют клиентов по вопросам ипотечного кредитования.

Распродажа недвижимости пройдет во Владивостоке в холле кинотеатра "Иллюзион" в ТЦ "Черемушки" 29 сентября с 11.00 до 17.00.

Список партнеров банка, которые примут участие в распродаже недвижимости:

— федеральное агентство недвижимости "Этажи-Владивосток" (сайт vl.etagi.com);

— агентство недвижимости "Century 21" (сайт century.21.ru);

— ООО "Восточный ЛУЧ" (ЖК "Зеленый угол", сайт vlzu.ru);

— ООО Жилкапинвест (ЖК "Фрегат", ЖК "Фрегат 2", сайт fregat2.ru);

— ООО ИСК "Эдельвейс" (жилой дом "Шилкинский", сайт shilkinskiy.ru);

— ООО ИСК "Патрокл" (ЖК "Меридианы Патрокла", сайт iskpatrokl.ru);

— ГК Эталон ЛЕНСПЕЦСМУ (ЖК Москвы и Санкт-Петербурга, сайт kupietalon.ru);

— ООО "Интелстрой ДВ" (сайт intelstroydv.ru);

— ООО "Тим-Групп Трейдинг" (ЖК "Седанка Спрингс", сайт sedankasprings.ru);

— ООО "Стройинвест", (ЖК "Хасанский", сайт hasanskaya.ru);

— Гипермакет новостроек "Порт-Н" (сайт port-n.ru);

— ООО "Регион-П" (ЖК "Варяг — центр", сайт region25.ru);

— ООО "Строительный канцлер" (ЖК "Берёзовая роща", ЖК "Оранжевые дома", сайты poselok.info, orangehaus.ru);

— ООО "Седанкастрой" (ЖК "Катюша", сайт sedankastroy.ru).