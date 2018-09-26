Стивен Сигал. Фото: ИА PrimaMedia
Меридианы Тихого-2018

Жителей Владивостока ждут на творческие встречи с актерами в рамках МКФ

Встречайте в кинотеатре «Океан» Стивена Сигала, Эрика Робертса, Алексея Гуськова

26 сентября, PrimaMedia. Спецсобытия и творческие встречи организуют во Владивостоке в рамках 16 Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". 26 сентября встречайте в кинотеатре "Океан" Стивена Сигала, Эрика Робертса, Алексея Гуськова, сообщили ИА PrimaMedia в сети кинотеатров "Иллюзион".

15.00 — встреча со Стивеном Сигалом. Голливудский актер давно известен симпатиями к России. Кроме того, у него российские корни: предки актёра жили в Одессе, Санкт-Петербурге, Бурятии и Приморье. Сам Сигал говорит, что его бабушка родом из Владивостока, а дедушка будто бы строил здесь же подводные лодки. После завершения встречи будет показан фильм "В осаде".

18.15 — предпремьерный показ фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова". Фильм выходит в широкий прокат 18 октября, но зрителям Владивостока актер и продюсер фильма Алексей Гуськов представит картину раньше:

"Это комедия о смысле жизни и любви, могу так сказать. Фильм хорошего настроения. Ироничная комедия. Мы сделали моего героя актером, хотя могли сделать его кем угодно. Мне хотелось иронии, в том числе и над собой".

21.10 — Творческая встреча с Эриком Робертсом и показ фильма "Поезд-беглец". Старший брат Джулии Робертср родился в Билокси (штат Миссисипи, США), вырос в Атланте, а азы актерского мастерства ему преподал папа. В 15 лет Эрик поехал в Лондон, чтобы обучаться в Королевской академии драматического искусства, а позже поступил в Американскую академию в Нью-Йорке. После дебюта на Бродвее в пьесе "Сожги это" Робертс появился на сцене больше, чем в сотне постановок. Его первый опыт съемок в кино — фильм Андрея Кончаловского "Поезд-беглец".

Следует отметить, что ярким событием фестиваля станут "звездные дорожки" около кинотеатра "Океан" — перед началом творческих встреч кинозрители смогут увидеть любимых актеров, сделать фотографию на память, взять автограф.

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