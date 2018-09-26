"Единая Россия" сформировала фракции в новых муниципальных думах в Приморье

В новых муниципальных думах партия сформировала фракции. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

На 10 территориях уже прошли первые заседания

26 сентября, PrimaMedia. "Единая Россия" в Приморье провела работу по формированию фракций во вновь избранных думах муниципальных районов и городских округов. Как сообщил секретарь партийного реготделения Валентин Шуматов на заседании фракции ЕР в Законодательном собрании Приморского края 25 сентября, на данный момент депутатские объединения созданы в представительных органах нового созыва в Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Тернейском, Хорольском, Яковлевском районах, Лесозаводске и городе Партизанске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"К настоящему времени фракции сформированы во всех думах, за исключением думы Хасанского района. На 10-ти территориях прошли первые заседания дум и избраны председатели. Надеюсь, в течении этой недели оставшиеся думы (Надеждинского и Хасанского района) определятся с руководителями и приступят к решению безотлагательных дел. А их очень много, включая новые выборы губернатора", — сказал Шуматов.

Напомним, что в Единый день голосования 9 сентября в Приморье состоялись выборы в местные органы самоуправления, на которых разыгрывались более 260 мандатов: избирались главы городских и сельских поселений края, муниципальные комитеты, депутаты городских и районных дум.

По их результатам "Единая Россия" взяла больше половины мандатов глав городских и сельских поселениях, но проиграла сражение в ряде районных дум. Об этом рассказал секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия" на заседании фракции ЕР, докладывая о результатах выборов в ОМСУ.

"На выборах глав городских и сельских поселений наши кандидаты одержали победу в 6случаях из 12(остальные шесть мандатов глав выиграли самовыдвиженцы). "Единая Россия" показала неплохой результат и по выборам в муниципальные комитеты – 21 мандат из 30-ти", — рассказал Шуматов.

Он сообщил, что по результатам выборов в думы муниципальных районов и городских округов ситуация не везде сложилась в пользу партии. Из 220 депутатских мандатов взято 102.

"Мы обеспечили себе численное преимущество в Красноармейском, Ольгинском, Партизанском, Тернейском, Хорольском, Яковлевском районах и проиграли в Кавалерово, Лесозаводске, городе Партизанске, Надеждинском, Пограничном и Хасанском районах", — уточнил Шуматов.

В Единый день голосования состоялись также дополнительные выборы в представительные органы власти в Большом Камне и Фокино, Дальнереченском, Кировском, Лазовском и Чугуевском районах и прошли, по словам Шуматова, для партии очень успешно – 8 мандатов из 9.

Как отметил руководитель фракции Сергей Слепченко, партии еще предстоит проанализировать причины неудач на территориях, где она потерпела поражение.

"Мы проведем подробный анализ и проработаем план наших действия, чтобы такая ситуация по краю не повторилась вновь", — резюмировал Слепченко.