Пропавший мальчик найден мертвым в Фокино

По предварительной информации, он упал с высоты

26 сентября, PrimaMedia. Труп 12-летнего мальчика обнаружен в Фокино Приморского края. Как сообщают паблики в соцсетях, ребенок упал с высоты, передает ИА PrimaMedia.

Школьник пропал вечером 25 сентября в районе ул. Комсомольская. Когда домой он не вернулся, родители ребенка забили тревогу и организовали поиски. Однако найти мальчика не удалось.

Его тело нашли сегодня, 26 сентября, в районе разрушенного хлебозавода. По предварительным данным, школьник упал с высоты.

От регионального СК официальных комментариев не поступало.