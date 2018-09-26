Происшествия. 14:45

Пропавший мальчик найден мертвым в Фокино

По предварительной информации, он упал с высоты

26 сентября, PrimaMedia. Труп 12-летнего мальчика обнаружен в Фокино Приморского края. Как сообщают паблики в соцсетях, ребенок упал с высоты, передает ИА PrimaMedia.

Школьник пропал вечером 25 сентября в районе ул. Комсомольская. Когда домой он не вернулся, родители ребенка забили тревогу и организовали поиски. Однако найти мальчика не удалось.

Его тело нашли сегодня, 26 сентября, в районе разрушенного хлебозавода. По предварительным данным, школьник упал с высоты.

От регионального СК официальных комментариев не поступало.

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