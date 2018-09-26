Пенсионное удостоверение. Фото: ИА PrimaMedia
#Пенсионный возраст

Для приморцев предпенсионного возраста сохранили региональные льготы

Изменения в законопроекте позволяют воспользоваться льготами по достижении конкретного возраста - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин

26 сентября, PrimaMedia. Краевой парламент одобрил изменения в краевое законодательство, сохраняющие действующие региональные льготы для мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно. Также принят в трех чтениях проект, сохраняющий такую меру социальной поддержки как компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

В соответствии с действующей редакцией краевого закона "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" воспользоваться льготами, установленными для ветеранов труда, сельских врачей, педагогов и других категорий граждан, можно только после выхода на пенсию.

Учитывая предстоящее изменение пенсионного возраста, фракция "Единой России" и профильный комитет краевого парламента подготовили законопроекты, которые направлены на сохранение социальных гарантий для приморцев предпенсионного возраста.

Приморцы предпенсионного возраста будут получать выплаты из краевого бюджета

Как отметил руководитель фракции Сергей Слепченко, изменения в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" позволяют воспользоваться региональными льготами по достижении конкретного возраста (мужчины — 60 лет, женщины – 55лет).

В ходе заседания депутаты также приняли в трех чтениях проект закона "О внесении изменений в статью 2 Закон Приморского края "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края".

Документ сохраняет такую меру социальной поддержки как компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет — в размере 50%, и достигшим возраста 80 лет — в размере 100% , если они проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

"Ранее этой льготой могла воспользоваться только семья, в которой оба супруга пенсионеры", — уточнил председатель профильного комитета Игорь Чемерис.

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