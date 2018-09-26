Для приморцев предпенсионного возраста сохранили региональные льготы

Пенсионное удостоверение. Фото: ИА PrimaMedia

Изменения в законопроекте позволяют воспользоваться льготами по достижении конкретного возраста - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин

26 сентября, PrimaMedia. Краевой парламент одобрил изменения в краевое законодательство, сохраняющие действующие региональные льготы для мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно. Также принят в трех чтениях проект, сохраняющий такую меру социальной поддержки как компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

В соответствии с действующей редакцией краевого закона "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" воспользоваться льготами, установленными для ветеранов труда, сельских врачей, педагогов и других категорий граждан, можно только после выхода на пенсию.

Учитывая предстоящее изменение пенсионного возраста, фракция "Единой России" и профильный комитет краевого парламента подготовили законопроекты, которые направлены на сохранение социальных гарантий для приморцев предпенсионного возраста.

Как отметил руководитель фракции Сергей Слепченко, изменения в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" позволяют воспользоваться региональными льготами по достижении конкретного возраста (мужчины — 60 лет, женщины – 55лет).

В ходе заседания депутаты также приняли в трех чтениях проект закона "О внесении изменений в статью 2 Закон Приморского края "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края".

Документ сохраняет такую меру социальной поддержки как компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет — в размере 50%, и достигшим возраста 80 лет — в размере 100% , если они проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

"Ранее этой льготой могла воспользоваться только семья, в которой оба супруга пенсионеры", — уточнил председатель профильного комитета Игорь Чемерис.