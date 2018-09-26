Компенсации на проезд, лекарства и музеи для многодетных Приморья заменят единой выплатой

Заседание ЗС ПК. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Расходы на выплаты таким семьям на 2019 год составят 45,8 млн рублей

26 сентября, PrimaMedia. Приморские депутаты внесли изменения в статью 7(2) краевого закона "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края". Речь идет о компенсации на проезд школьников к месту обучения на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, приобретение лекарств для детей, а также на посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, выставок и приобретение школьно-письменных принадлежностей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

В Приморье более 14 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 47,7 тысяч детей. Более 5 тысяч семей, воспитывающих 18 тысяч детей, имеют доход ниже величины прожиточного минимума. По расчетам специалистов департамента труда и социального развития, расходы на компенсационные выплаты таким семьям на 2019 год составят 45,8 млн рублей.

Всего в проекте краевого бюджета на 2019 год на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям запланировано 56,7 млн рублей. При этом почти 11 млн рублей предусмотрено на 30-процентную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, которую получают 2147 многодетных семей Приморья.

"К нам неоднократно поступали обращения граждан об изменении механизма возмещения этих расходов. При разработке законопроекта вопрос прорабатывался с Советом многодетных родителей Приморья, эта нужная и своевременная мера", – прокомментировал решение депутатов председатель профильного комитета Игорь Чемерис.