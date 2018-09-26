Окружной Девятый кассационный суд расположится в здании арбитражного суда Приморского края

Здание Арбитражного суда Приморского края. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Сам Арбитражный суд переедет в один из бывших корпусов ДВГУ (ДВФУ) на Горпарке

26 сентября, PrimaMedia. Создаваемый окружной Девятый кассационный суд общей юрисдикции начнёт свою работу в бывшем здании арбитражного суда Приморского края на улице Светланской, 54 во Владивостоке. Прежние обитатели этого здание переедут в один из бывших корпусов ДВГУ (ДВФУ) на ул. Октябрьская, 27, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, председатель верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил вчера, 25 сентября, корр. ИА PrimaMedia, что окружной Девятый кассационный суд появится во Владивостоке не позднее 1 октября 2019 года.

"В Приморье все идет хорошо. Указом президента Российской Федерации назначен председатель окружного Девятого кассационного суда общей юрисдикции. Возглавит инстанцию бывший председатель Приморского краевого суда Александр Хижинский. Также полным ходом идет ремонт здания, в котором будет располагаться кассационный суд", — заявил Лебедев.

Также он рассказал о сроках, запуска в работу кассационного суда.

"Впереди нам предстоит много работы, ведь законодатель возложил на нас обязанности до 1 октября 2019 года запустить девять кассационных и пять апелляционных судов по всей стране, — заявил Лебедев. — В то же время пленумом Верховного суда определенна компетенция введения в действие этих судов значительно раньше, чем через год. Это возможно в том случае, если вся организационная работа, такая как назначение судей и подготовка зданий будет выполнена раньше срока".

По словам Лебедева, в ближайшее время будут объявлены конкурсы на замещение различных должностей. При этом, кадровый состав будет формироваться не только из местных работников, но и из специалистов направленных в край из других регионов. Кстати, четыре председателя вновь создаваемых кассационных судов в других регионах еще не назначены.

Создание кассационных судов по всей России должно разгрузить систему в целом, но со слов Лебедева по большей части вопрос в другом. "Создание кассационных судов — это обеспечение гарантией защиты прав человека и его основных свобод. Это улучшит доступ к правосудию и установление большего контроля над работой судов первой инстанций и апелляционных судов. Причем, впервые в истории России мы предложили ввести сплошную кассацию. Теперь в уголовном процессе жалоба любого гражданина будет рассматриваться сплошной кассацией – то есть ее будут разбирать составом суда, и в итоге по ней выносится судебное решение, а не постановление. Если за этим последует отказ, то он будет мотивированным составом суда. Это очень важно. Право на защиту должно быть всесторонним", — подчеркнул Лебедев.

Председатель Верховного Суда также пояснил, почему сложившуюся систему следует менять. Сегодня краевой суд является одновременно судом первой инстанции, также апелляционной инстанцией по отношению к районным и мировым судам. Кроме того, он же является "кассационной инстанцией, и это неправильно". Поэтому, по мнению Лебедева, кассация должна уйти из компетенции краевого суда.

Создание в России девяти окружных кассационных судов общей юрисдикции предусматривает законопроект о судебной реформе, который был внесен в Госдуму Верховным судом России. Эксперты прогнозируют, что выделение кассации приведет к улучшению работы всей судебной системы и повысит качество выносимых решений. Авторы законопроекта считают, что после реформы судебная система изменится кардинальным образом, будет введена сплошная кассация, а это значит, что судьи кассационной инстанции начнут рассматривать абсолютно все жалобы без исключения.

Кассационные суды будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. Местом пребывания Девятого кассационного суда установлен Владивосток.