Порядок заготовки валежника уточнили в Приморье

Дерево. Фото: https://pixabay.com

В законе отмечено, порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ валежной древесиной не считаются

26 сентября, PrimaMedia. Беспрепятственная заготовка валежника станет существенным подспорьем для жителей сел в Приморье. Краевые парламентарии уточнили порядок заготовки валежника. Соответствующие поправки к закону "Об использовании лесов в Приморском крае" внесены на заседании Законодательного собрания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Напомним, что в апреле этого года в Лесной кодекс РФ были внесены изменения, которые относят валежник к недревесным лесным ресурсам и позволяют населению с 1 января 2019 года свободно и бесплатно собирать такую древесину для собственных нужд без длительной процедуры оформления разрешительных документов. В соответствии с этими поправками на июньском заседании Законодательного собрания Приморья краевой закон об использовании лесов также был дополнен понятием "валежник". Теперь депутаты определили порядок его заготовки.

Законопроект разрешает гражданам осуществлять сбор валежника в течение всего года. Беспрепятственно заготавливать можно лежащие на земле стволы и сучья, которые образовались в результате естественного отмирания деревьев, их повреждения вредными организмами, а также при буреломе и снеговале. В то же время порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ валежной древесиной считаться не будут.

Законопроект разработан в соответствии с новыми Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, которые были утверждены приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ в июле этого года.

"Беспрепятственная заготовка валежника станет существенным подспорьем для жителей сельской местности, которые используют в своих домах печное отопление, и позволит снизить социальную напряженность, возникающую из-за дефицита дров", — сказал накануне заседания Законодательного собрания председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

Он напомнил, что заниматься решением проблемы законодательного регулирования заготовки валежника приморские парламентарии начали с принятием в 2007 году нового Лесного кодекса, из которого исчезла соответствующая норма. Только за последние три года Законодательное собрание трижды обращалось в Государственную думу с просьбой решить этот вопрос.