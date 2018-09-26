Инвестиции в нефтегазовые проекты Сахалина составили до $57 млрд - островные власти

Объем инвестиций в нефтегазовые проекты Сахалина с 94-го года составил до 57 млрд долларов - островные власти. Фото: ИА SakhalinMedia

Флагманские проекты области привлекают в регион колоссальный капитал и становятся базой для реализации социальных программ

26 сентября, PrimaMedia. Объем инвестиций в инфраструктуру нефтегазовых проектов Сахалинской области с 1994 года составил около 55-57 млрд долларов. И значительная их часть была направлена на реализацию социальных программ: строительство школ, детских садов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Об этом на состоявшейся 25 сентября пресс-конференции в рамках 22-й Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2018" было заявлено представителями островных и федеральных органов власти, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Нефтегазовые проекты помимо развития промышленной инфраструктуры и создания новых рабочих мест принесли в регион огромное количество проектов в области социальной инфраструктуры. Нефтегазовые компании ежегодно вкладывают миллионы долларов в развитие образования, культуры, детских и молодежных общественных движений.

Крупнейшие компании отрасли — "Сахалин Энерджи", "Эксон", "Газпром", "Роснефть" и другие имеют собственные программы обучения школьников, регулярно закупают оборудование для образовательных учреждений. Кроме того, доходы которые идут в регион от деятельности нефтегазовых компаний позволяют реализовывать программы по строительству новых общеобразовательных учреждений и детских садов, новых корпусов медицинских учреждений и многое другое. Эксперты отмечают, что жизнь на Сахалине тесно связана с успешной реализацией проектов в нефтегазовой отрасли.



Пресс-конференция в рамках 22-й Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Также на пресс-конференции подробно остановились на проекте строительства в области нефтеперерабатывающего завода. Представители островного края снова взяли слово и внесли ясность в перспективы этой инициативы.

Что касается завода, вопрос не снимаем с повестки. Призываем компании к тому, чтобы строить заводы. Мы предлагаем в этом отношении льготы и предлагали использовать средства Корпорации развития Сахалинской области, понимаем насколько это важно и нужно. Надеемся, что какую-то работу проводит "ПетроСах", это даст заполнить нам рынок сотрудничеством с ними в вопросе модернизации производства. В целом, конечно, это большая задача. И "Роснефть" и "Газпром" в вопросе строительства перерабатывающего завода и решения вопроса занятости в регионе. Со своей стороны сделаем наилучшие условия для его строительства, отметили участники встречи.

Пресс-конференция в рамках 22-й Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Пресс-конференция в рамках 22-й Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Пресс-конференция в рамках 22-й Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Пресс-конференция в рамках 22-й Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Пресс-конференция в рамках 22-й Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2018". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 5

В заключение островные чиновники ответили на вопросы, касающиеся газификации Сахалинской области. По их словам, работа в этом направлении идет полным ходом.

В частности, как было заявлено, для жителей области газификация населенных пунктов имеет большое значение. Эту задачу правительство Сахалинской области решает совместно с ПАО "Газпром" в рамках масштабной программы. За время ее действия — с 2009 по 2018 год — газифицировано 7 населенных пунктов в 3 муниципальных образованиях, построено более 480 км внутрипоселковых газопроводов. "Голубым" топливом за эти годы обеспечены 197 предприятий и 9,6 тысяч домовладений и квартир, а всего по области газифицировано около 32 тысяч домовладений.

Примечательно, что пионером газификации в Сахалинской области является наше заслуженное предприятие — "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", которое еще в 60-е годы прошлого столетия начало эту работу в Охинском и Ногликском районах.

Наряду с жилым сектором в областном центре переведена на газ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1. Кроме того, построены и введены в эксплуатацию 6 муниципальных котельных, а также мини-ТЭЦ в селе Ныш.

В 2018 году "Газпром" ввел в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селу Дальнее. Завершается строительство межпоселкового газопровода до сел Березняки и Старорусское. Также будет продолжено строительство межпоселковых газопроводов в Тымовском районе.

В этом году компания также планирует приступить к строительству межпоселкового газопровода "Восточный", а в 2019 — построить ГРС "Южная".

Также в 2019 году планируется завершить строительство ГРС "Тымовское" и межпоселковых газопроводов в Тымовском районе с вводом в работу ранее построенных муниципальных газораспределительных сетей.

Правительство Сахалинской области, в рамках исполнения своих обязательств, выполняет мероприятия по проектированию и строительству внутрипоселковых газопроводов и газификации котельных.

Общий объем бюджетных средств на финансирование объектов газификации на 2018-2020 годы составит порядка 1,8 млрд. рублей.

Важно подчеркнуть, что свой вклад в газификацию юга острова вносит также "Сахалинская нефтяная компания", обеспечивая газом г. Анива и другие населенные пункты и предприятия этого муниципального образования, а также юг областного центра.

Сегодня компания продолжает активно заниматься наращиванием ресурсной базы и увеличением добычных возможностей Анивского газового промысла. Рассчитываем, что это положительно скажется на дальнейшем развитии планов по газификации жилья, промышленных и сельскохозяйственных производств.

В августе этого года "Сахалинская нефтяная компания" также отметила юбилей – 20 лет со времени основания. И я хочу пожелать ее коллективу успехов в дальнейшем развитии газификации Сахалинской области.

Напомним, с 25 по 27 сентября в Южно-Сахалинске проходит 22-я Международная международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2018".