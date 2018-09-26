Международный джазовый фестиваль на острове Чарасом. Фото: www.jarasumjazz.com

Приморцы могут побывать на фестивалях фонарей и джаза в Корее

Сразу несколько красочных мероприятий стартуют в октябре

26 сентября, PrimaMedia. Сразу несколько красочных фестивалей пройдут в Корее в октябре. Представительство Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке приглашает жителей Приморья посетить интересные мероприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

Фестиваль фонарей на реке Намган в Чинчжу (1-14 октября)

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Традиция празднования фестиваля фонарей на реке Намган в Чинчжу (Jinju Namgang Yudeung (Lantern) Festival) берет свое начало с событий во время Имджинской войны (1592-1598 гг.), когда в битве за крепость Чинчжусон в целях предотвращения проникновения японских захватчиков, стремившихся перейти реку, в качестве военных сигналов зажигались огни фонарей.

Самое яркое действо фестиваля — это парад фонарей желаний (к фонарикам прикрепляются записки с желаниями) и фонариков, изготовленных школьниками города Чинчжу, который устраивается после захода солнца. Каждый год для того, чтобы увидеть это потрясающие вечернее зрелище, сюда приезжает большое число иностранных туристов и любителей фотографии

Основные мероприятия: церемония зажигания фонарей, пуск фонарей по реке, выставка корейских фонарей, выставка традиционных фонарей из разных стран мира, подвешивание фонарей с желаниями, и т.д.

С подробным расписанием выступлений можно ознакомиться на сайте http://global.yudeung.com/?r=en.

Культурный фестиваль Хвасон в Сувоне (5-7 октября)

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Культурный фестиваль Хвасон – это один из самых зрелищных фестивалей, проводящихся в Сувоне. Для привлечения внимания к крепости Хвасон (всемирное культурное наследие ЮНЕСКО) в рамках этого фестиваля проходят разнообразные мероприятия, включая процессию 22 короля династии Чосон Чончжо, ритуал охранной гвардии Чанёнён, парад жителей города, выступления, знакомящие с традиционной культурой Кореи и многое другое.

Одновременно с культурным фестивалем Хвасон в Сувоне проводится кулинарный фестиваль. На нем можно провести дегустацию традиционных блюд различных стран, а также вы сможете посмотреть традиционные представления, отражающие культуру тех стран, блюда которых представлены на этом фестивале.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте visitkorea.ru.

Фестиваль соленых морепродуктов "чоткаль" в Кангёне (10-14 октября)

Фестиваль соленых морепродуктов "чоткаль" в Кангёне

Фестиваль соленых морепродуктов "чоткаль" в Кангёне. Фото: предоставлено НОТК

Данный фестиваль будет проводиться в районе Кангён, который известен самым крупным рынком соленых морепродуктов чоткаль в стране. Чоткаль Кангёна готовится в соответствии с 200-летними традициями и благодаря специальной технике обработки при холодной температуре он остаётся свежим и сохраняет свои вкусовые качества, что стало причиной его широкого признания. Половина всего чоткаля страны приобретается в Кангёне.

Как доехать до фестиваля, можно ознакомиться на сайте visitkorea.ru.

Международный джазовый фестиваль на острове Чарасом (12–14 октября)

Международный джазовый фестиваль на острове Чарасом

Международный джазовый фестиваль на острове Чарасом. Фото: http://www.jarasumjazz.com

Международный джазовый фестиваль на острове Чарасом проводится ежегодно в начале октября в течение трех дней. На территории острова Чарасом в уезде Капхён-гун устанавливаются 10 концертных сцен, на которых проходят выступления известных во всём мире джазовых музыкантов.

На протяжении нескольких лет данный фестиваль посетили коллективы из более 40 зарубежных стран, благодаря чему фестиваль по праву считается интернациональным межкультурным событием. Конкурс среди джазовых исполнителей, специальная программа в преддверии фестиваля, Джазовый фестиваль Чарасом (50 номеров 30 лучших корейских и зарубежных джазовых коллективов), выставочный зал, посвященный культурам разных стран (здесь будут представлены культуры Канады, Австралии, Японии, Филиппин, Китая и других стран мира), выставочный зал, посвященный культуре Кореи (здесь можно будет увидеть традиционные дома с крышами из черепицы, традиционную свадебную церемонию, принять участие в игре "юннори" и др.), кулинарный фестиваль, выставка ударных инструментов стран мира, выставка дикорастущих цветов, мастер-классы профессиальных джазовых музыкантов, различные состязания и многое другое.

Официальный сайт мероприятия http://www.jarasumjazz.com/the15th/home.

С информацией о других октябрьских фестивалях в Корее вы можете ознакомиться на сайте visitkorea.ru

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НОТК, Национальная организация туризма Кореи туризм путешествие

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