Сенатор Р. Гольдштейн: Только комплекс мер позволит развить бизнес должным образом

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что работа по формированию национальных проектов входит в завершающую фазу

26 сентября, PrimaMedia. На заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что работа по формированию национальных проектов входит в завершающую фазу, в федеральном бюджете на ближайшие три года Правительство предусмотрело все необходимые средства для их реализации, — сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках проекта "Международная кооперация и экспорт" предстоит качественно повысить конкурентоспособность российских товаров и расширить их присутствие на мировых рынках. Глава Правительства заметил, что на это должна быть сориентирована наша промышленная и торговая политика, включая действующие инструменты государственного регулирования, отраслевые и корпоративные программы.

Особое внимание будет уделено экспорту услуг. Рассматриваются области IT, строительство, финансы, туризм. В секторе аграрно-промышленного комплекса ожидается увеличение доли товаров с высокой добавленной стоимостью. Для этого требуется модернизация производства, перевооружение предприятий. Предстоит усовершенствовать всю товаропроводящую инфраструктуру, а также устранить торговые барьеры, создать полноценную систему позиционирования и продвижения российской продукции за рубежом.

— Государство берет на себя поддержку предпринимателей, в том числе, развивающих экспортное направление. Безусловно, еще многое предстоит сделать, чтобы условия для российского бизнеса улучшились. Это связано и с льготным и доступным кредитованием, и с возможностью активнее и обширнее участвовать в госзакупках, с упрощением налоговой отчетности, здоровой конкурентной средой, а также защитой предпринимателей от избыточных проверок надзорными органами и злоупотреблениями последних в отношении бизнеса. Впереди большой объем работы, и улучшение ситуации по каждому из этих направлений позитивным образом повлияет на развитие предпринимательства в целом, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.