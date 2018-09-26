Сорочинская ярмарка во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Опрос показал: читатели ИА PrimaMedia слабо знакомы с национальными праздниками

Подавляющее большинство респондентов никогда не принимали участия в веселье разнообразных диаспор, существующих в Приморье

26 сентября, PrimaMedia. Опрос, проведенный на сайте ИА PrimaMedia c 20 по 26 сентября, показал: очень многие из наших читателей вообще ни разу не видели своими глазами национальных праздников. Это тем более удивительно, если учесть, что диаспоры, устраивая эти праздники, приглашают к участию не только "своих", но и всех желающих.

Из сотни респондентов, ответивших на вопрос о непосредственном знакомстве с национальными праздниками, проходящими в Приморье, около 70 человек признались, что не принимали участие ни в одном. На выбор были представлены наиболее массовые празднества, собирающие ежегодно сотни гостей: Сабантуй, Курбан-байрам, Пурим, Новруз, Сорочинская ярмарка, Вакчай Ни и Пурим.

Стоит отметить, что 15 респондентов принимали участие в Сабантуе – празднике окончания посевных работ, который проводит татаро-башкирская община. Курбан-байрам и Сорочинскую ярмарку посетили 5 из ста опрошенных, четверо не понаслышке знакомы с Пуримом, а Навруз отмечали трое респондентов. Что касается удэгейского праздника охотников Вакчай Ни, то всего один читатель обнаружил свое знакомство с предметом. Тем временем этот праздник стал уже традиционным – его проводят коренные малые народности Приморья, населяющие север края. В марте 2018 года местом проведения праздника стал поселок Красный Яр.

Редакция ИА PrimaMedia желает землякам проявить больше активного внимания к жизни многонационального Приморья – и восполнить пробелы знакомства с культурой соотечественников, как только представится возможность.


Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию о деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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