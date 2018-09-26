МФЦ. Фото: Юлия Зеевальд, ИА PrimaMedia

МФЦ Приморья оказали за полгода более 2 млн услуг

Самыми популярными в многофункциональных центрах края остаются услуги федеральных ведомств (ИНФОГРАФИКА)

26 сентября, PrimaMedia. Многофункциональные центры (МФЦ) "Мои документы" в Приморье бьют рекорды по посещаемости. За шесть месяцев 2018 года сотрудники этих учреждений по всему краю оказали более 2 млн услуг, что в два раза превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными в МФЦ края остаются услуги федеральных ведомств, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Пользуется спросом услуга по замене паспорта гражданина Российской Федерации; оформление прописки по месту жительства, регистрация прав собственности и получение социальных выплат. В 2018 году стала доступна новая услуга — выдача водительских удостоверений.

Вместе с ростом популярности МФЦ в крае самые востребованные центры "Мои документы" переводят на новый, более продолжительный режим работы. На семидневную рабочую неделю уже перешли некоторые центры во Владивостоке, Уссурийске и Находке.

Отметим, комплексная работа по оптимизации работы Многофункциональных центров в Приморье ведется в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2020 годы.

МФЦ

МФЦ. Фото: ИА PrimaMedia

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Администрация Приморского края инфографика многофункциональный центр, МФЦ

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