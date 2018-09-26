В прямом эфире: Госдума будет решать судьбу будущих пенсионеров уже сегодня

Госдума будет решать судьбу будущих пенсионеров уже сегодня. Фото: Ольга Кишаковская

Проект о пенсионных изменениях рассмотрят во втором чтении

26 сентября, PrimaMedia. Госдума (ГД) РФ сегодня во втором чтении рассмотрит проект о пенсионных изменениях. Документ претерпит существенные изменения в связи с поправками президента и парламентариев. Трансляция открыта на сайте ГД, передает ИА PrimaMedia.

Пленарное заседание Госдумы по вопросу совершенствования пенсионного законодательства стартовало в 10.00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция доступна на сайте ГД. Депутаты также рассмотрят ряд других законодательных инициатив.

Как сообщалось ранее, профильный думский комитет по труду и социальной политике одобрил практически все президентские и парламентские поправки. Народные избранники поддержали поправки без обсуждения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, дать право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям (на три года раньше для матерей троих детей, четверых — на четыре года). Также предлагалось сохранить действующий сегодня порядок назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и особых категорий граждан (в частности, шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля). Повышенные пенсионные выплаты были предложены для сельских жителей, проработавших более 30 лет.

В первом чтении законопроект был принят 19 июля.