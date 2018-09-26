Стивен Сигал согласился на предложение поклонников стать губернатором Приморья

Стивен Сигал на Дальнем Востоке. Фото: ИА SakhalinMedia

Предложение голливудскому актеру "поступило" на творческой встрече со зрителями в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого"

26 сентября, PrimaMedia. Голливудский актер Стивен Сигал, приехавший во Владивосток на международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого", на встрече со зрителями заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края, сообщает агентство "Интерфакс".

Один из участников встречи, задавая вопрос актеру, отметил, что в Приморье в настоящий момент нет губернатора, и спросил, не хотел бы актер, имея российское гражданство, стать губернатором края.

"Мне бы хотелось", — ответил Сигал и сорвал овации зала.

"Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором", — добавил актер.

XVI Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" проходит во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Его гостями стали российские и зарубежные актеры. Всего за семь фестивальных дней зрителям представят 180 фильмов из 37 стран, из них четыре мировые премьеры.