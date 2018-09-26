Стивен Сигал на Дальнем Востоке. Фото: ИА SakhalinMedia

Стивен Сигал согласился на предложение поклонников стать губернатором Приморья

Предложение голливудскому актеру "поступило" на творческой встрече со зрителями в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого"

26 сентября, PrimaMedia. Голливудский актер Стивен Сигал, приехавший во Владивосток на международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого", на встрече со зрителями заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края, сообщает агентство "Интерфакс".

Один из участников встречи, задавая вопрос актеру, отметил, что в Приморье в настоящий момент нет губернатора, и спросил, не хотел бы актер, имея российское гражданство, стать губернатором края.

"Мне бы хотелось", — ответил Сигал и сорвал овации зала.

"Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором", — добавил актер.

XVI Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" проходит во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Его гостями стали российские и зарубежные актеры. Всего за семь фестивальных дней зрителям представят 180 фильмов из 37 стран, из них четыре мировые премьеры.

Комментарии
кинофестиваль

Жителей Владивостока ждут на творческие встречи с актерами в рамках МКФ

14:30

Кинофестиваль "Меридианы Тихого" торжественно открыли во Владивостоке

21 сентября, 20:35
Конференция разработчиков DevFest пройдет в рамках Русского MeetUp-2018
Начальник управления муниципальной собственностью Владивостока передумал увольняться

18:15

Мэр Владивостока предложил организовать сквозной проезд за ВГУЭС

17:15

Стивен Сигал согласился на предложение поклонников стать губернатором Приморья

13:30

Будем пробовать поднять затонувший док в этот четверг - директор "Славянского СРЗ"

10:10

Новых депутатов официально представили на заседании Законодательного собрания Приморья

25 сентября, 16:45

Корпуса ДВГТУ на Орлиной сопке снесут ради возведения во Владивостоке музейного комплекса
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia