Стивен Сигал. Фото: ИА PrimaMedia
Меридианы Тихого-2018

Cтивен Сигал оставил отпечатки ладоней для аллеи «Океан звезд» во Владивостоке

Популярный киноактер пообщался с поклонниками в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого»

26 сентября, PrimaMedia. Звезда боевиков 90-х Стивен Сигал сегодня, 25 сентября, провел творческую встречу в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке. Популярный актер пообщался с поклонниками и оставил слепок рук для аллеи "Океан звезд", сообщает ИА PrimaMedia.

Киноактер Стивен Сигал посетил сегодня, 25 сентября, кинофестиваль "Меридианы Тихого" и провел творческую встречу, на которой ответил на вопросы многочисленных русскоязычных поклонников.

Кроме того, звездный гость оставил слепок рук для аллеи "Океан звезд".

Напомним, торжественное открытие аллеи "Океан звезд" с отпечатками рук и автографами знаменитых российских и зарубежных актеров и режиссеров состоялось в 2017 году у кинотеатра "Океан. Прогуливаясь по аллее, владивостокцы и гости города могут прикоснуться к оттискам рук Карена Шахназарова, Федора Бондарчука, Вадима Абдрашитова, Джулии Ормонд, Ким Ки Дука, Режиса Варнье, Рока Бриннера, список будет постоянно пополняться.

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