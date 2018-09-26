Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Фото: Александр Сафронов

Комплекс мер по защите прав безработных предпенсионного возраста разработали в Приморье

Предлагается включить в колдоговоры организаций положения о занятости работников предпенсионного возраста

26 сентября, PrimaMedia. Вопрос о содействии занятости граждан предпенсионного возраста обсудили на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Заседание с участием руководителей краевых департаментов, представителей работодателей и профсоюзных организаций прошло в администрации Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Председатель комиссии вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, важно обеспечить дополнительные гарантии для граждан предпенсионного возраста в сфере занятости.

"Сложившиеся стереотипы, причем как со стороны работодателей, так и со стороны самих граждан предпенсионного возраста, создают определенные барьеры к трудоустройству этой категории. С такими безработными необходимо работать адресно и по всем направлениям", – подчеркнул вице-губернатор.

Заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края Антон Нечухаев проинформировал участников комиссии о том, что уже разработан комплекс мер, призванный обеспечить соблюдение трудовых прав граждан в зависимости от возраста и сохранить возможность занятости для таких соискателей.

Для приморцев предпенсионного возраста сохранили региональные льготы

"Главная задача специалистов центров занятости – повысить мотивацию к трудоустройству, обучить грамотному поведению на рынке труда, помочь в профессиональном самоопределении безработных предпенсионного возраста", – отметил представитель департамента.

Не менее важно принять превентивные меры, направленные на сохранение занятости таких граждан. В частности, предлагается включить в коллективные договоры организаций положения о занятости работников предпенсионного возраста.

"Необходимо закрепить эти изменения в трехстороннем соглашении между профсоюзами, работодателями и администрацией Приморского края о регулировании социально-трудовых отношений на 2020-2022 годы", – подчеркнул Антон Нечухаев.

Большой блок изменений касается работодателей. Планируется усилить взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Приморском крае по предприятиям и организациям, которые намереваются сократить численность работников, достигших возраста 50 лет и старше для женщин, 55 лет и старше для мужчин.

Ряд позиций комплекса отвечает за работу с соискателями предпенсионного возраста. Здесь представлены все государственные услуги, предлагаемые службой занятости.

Организация профессионального обучения с учетом реалий рынка труда, помощь квалифицированных психологов, содействие в поиске подходящей работы, в том числе и в других муниципальных образования края, мотивация к самозанятости, предложение различных форм трудоустройства (временные, общественные работы) – эти и другие направления будут использоваться при адресной работе с каждым безработным предпенсионного возраста.

Заместитель директора краевого департамента привел статистику: с начала года почти 1,7 тысячи соискателей указанной категории обратились за помощью к специалистам. Около 40% из них уже трудоустроены. В центрах занятости остаются на учете более 950 человек. Сотрудники центров выражают готовность сделать все необходимое, чтобы помочь этим людям с трудоустройством.

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