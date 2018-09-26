Депутат Думы в Приморье задержан по подозрению в мошенничестве. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат Думы в Приморье задержан по подозрению в мошенничестве

Никита Недвига помещен в изолятор временного содержания

26 сентября, PrimaMedia. Следственный комитет по Приморью задержал депутата Думы Большого Камня, члена партии "Единая Россия" Никиту Недвига. Он помещен в изолятор временного содержания. Ему инкриминируют статью 159 УК РФ – мошенничество, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Город В".

Как стало известно, Никита Недвига в 2016 году взял в аренду земельный участок площадью 1500 квадратных метров под индивидуальное строительство. В 2017 году он выкупил его за 5 % от кадастровой стоимости без выставления участка на торги, как это установлено Земельным кодексом РФ при условии наличия на арендуемом земельном участке объекта недвижимости. Подавая заявление в администрацию Большого Камня, господин Недвига предоставил подложные документы, в которых было сфальсифицировано наличие на участке недвижимого имущества.

Проверкой установлено, что на данном участке нет объектов недвижимого имущества, а равно и нет следов строительства. Следовательно, Недвига не имел законных оснований выкупать в собственность земельный участок без процедуры торгов и по стоимости, составляющей 5 % от кадастровой стоимости участка.

В 2017 году "единоросс" Никита Недвига был избран депутатом Думы городского округа Большой Камень по избирательному округу № 5, выдвигаясь от избирательного объединения "Диалог".

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