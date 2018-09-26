Почти 12,5 тысяч дальневосточных гектаров выдано в Приморье. Фото: Игорь Новиков

Сейчас положительное решение принято по выдаче более 15 тысяч земельных участков

26 сентября, PrimaMedia. Федеральный закон о дальневосточном гектаре, вступивший в силу в 2016 году, дал право дальневосточникам, и затем и жителям других регионов России оформлять в безвозмездное пользование земельные участки в любом из субъектов ДФО. На сегодняшний день программой воспользовались и получили свой гектар в Приморье уже свыше 12,5 тысяч граждан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений края, сейчас положительное решение принято по выдаче более 15 тысяч земельных участков.

"12 357 договоров уже зарегистрировано, около 450 находится на подписании, еще свыше 2 тысяч договоров сформированы и направлены заявителям. Сейчас в работе у специалистов еще 1 820 заявок", – рассказали в ведомстве.

В целом, за время действия программы возможностью получить бесплатный земельный участок непосредственно в Приморье захотели почти 49 тысяч человек – именно столько заявлений на выдачу дальневосточного гектара поступило в край. Это самый высокий показатель среди всех регионов, участвующих в проекте.

Отметим, интерес к региону проявляют жители не только самого Приморья, но и других субъектов России. В данный момент получить бесплатный участок здесь смогли представители 75 регионов страны.

Как ранее отмечал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, такая востребованность доказывает актуальность проекта и говорит о том, что одна из главных его задач – увеличение населения в дальневосточных регионах – решается успешно.

Сейчас больше всего гектаров, свыше 300, выдано дальневосточникам из соседних субъектов. Также популярен край у жителей Москвы и Московской области – им предоставлено 278 гектаров. Кроме того, край принимает гостей из Белгородской, Костромской, Новосибирской, Тюменской областей, Краснодарского, Алтайского, Забайкальского краев, Республик Коми, Башкортостан, Татарстан и других.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Закон, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке.

В Приморском крае обладателям гектаров предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Справочно: найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.