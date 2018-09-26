Мэр Владивостока предложил организовать сквозной проезд за ВГУЭС

С Нерчинской на Державина планирует сделать дорогу мэрия. Фото: Яндекс. Карты

Дорога должна пройти с Нерчинской напрямую на Державина (КАРТА)

26 сентября, PrimaMedia. Сделать сквозной проезд с ул. Нерчинская за ВГУЭС к ул. Державина в районе общежитий ДВФУ планирует мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Об этом он заявил на встрече с жителями Нерчинской в администрации города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На встрече две местные жительницы поинтересовались у главы краевого центра, можно ли включить ул. Нерчинскую в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" на 2019 год.

"Очень хотелось бы это сделать, но боюсь, что, пока она является тупиковой, это невозможно, — ответил Виталий Веркеенко. — У нас есть планы по организации там сквозного проезда, выше ВГУЭС. Когда дорога перестанет быть тупиковой, тогда у нас будут и возможности, и обоснования включать ее в список".

Напомним, что весной обсуждался вариант альтернативной дороги на Эгершельд через территорию МГУ имени Невельского, а также напрямую через территорию Морского порта. Этот вопрос мэрия проговаривала напрямую с ВМТП и руководством вуза.

Правда, оба проекта пока не реализованы. В порту оправдались особым пограничным режимом, для организации сквозного проезда там придется менять федеральное законодательство. Что касается университета, подчеркивалось, что компромиссное решение не должно нарушать жизнедеятельность вуза и безопасность его курсантов и работников. Ректор МГУ им. Невельского Сергей Огай признал, что такое решение действительно позволит частично разгрузить микрорайон Эгершельд. Однако и тут дорога пока не появилась.