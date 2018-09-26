Женщины пойдут на пенсию раньше, чем было запланировано. Фото: Виталий Гречанюк

Женщины пойдут на пенсию раньше, чем было запланировано

Госдума единогласно утвердила возраст выхода на пенсию

26 сентября, PrimaMedia. Госдума единогласно утвердила поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным относительно возрастных рамок выхода на пенсию. Для женщин пенсионный возраст установлен на отметке 60-ти лет, а не 63-х, как предлагалось правительством изначально, сообщает ИА PrimaMedia.

Мужчины, как и было предложено ранее, будут выходить на пенсию в 65 лет.

Кроме того, депутаты приняли поправки "Единой России" к законопроекту о пенсионной реформе, касающиеся индексации пенсий и выплаты накопительной части пенсии и уточнения, которые разрешат отдельным категориям будущих пенсионеров (чернобыльцам, жителям Крайнего Севера и госслужащим) выходить на пенсию досрочно.

Пленарное заседание Госдумы по вопросу совершенствования пенсионного законодательства стартовало в 10.00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция продолжается на сайте ГД.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, дать право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям (на три года раньше для матерей троих детей, четверых — на четыре года). Также предлагалось сохранить действующий сегодня порядок назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и особых категорий граждан (в частности, шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля). Повышенные пенсионные выплаты были предложены для сельских жителей, проработавших более 30 лет.

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