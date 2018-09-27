Подешевевший перед выборами в Приморье АИ95 и 98 стал пропадать из-за повышенного спроса

АИ 95 отсутствует. Фото: ИА PrimaMedia

Компания ННК пообещала не допускать задержек с поставкой топлива, а бензин АИ98 в Приморье в ближайшее время заменить на GreenEco101

27 сентября, PrimaMedia. Снижение цен на топливо на некоторых АЗС перед вторым туром губернаторских выборов в Приморье обернулось временным дефицитом бензина марок АИ95 и АИ98. На отсутствие бензина с высоким октановым числом на нескольких заправках ИА PrimaMedia сообщили читатели. По запросу редакции компания ННК проверила данные факты, частично подтвердив. Оказалось, что проблемы с подвозом топлива возникли из-за повышенного спроса.

Напомним, 15 сентября литр топлива на заправках ННК подешевел примерно на 50 копеек.

"В связи со снижением уровня цен внутри сети, значительно возрос объем реализуемого топлива. Действительно, имело место отсутствие 95 бензина на одной из АЗС, которое было оперативно устранено. Проведенная внутренняя проверка выявила несвоевременный подвоз топлива: задержка составила 3 часа. Приносим свои извинения автовладельцам города, предпринимаем все возможное для избежание подобных случаев в будущем", — сообщили представители компании.

Некоторые читатели предположили, что бензин АИ98 исчезает с АЗС навсегда, поскольку в ближайшем будущем его заменят на новое премиальное топливо GreenEco101, для чего нужно распродать остатки старого. В компании подтвердили, что замена АИ98 на GreenEco101 должно произойти уже в следующем месяце, однако перебоев и дефицита при этом на АЗС не будет.

"Появление нового продукта ожидается не ранее второй декады октября. Его производство на Хабаровском НПЗ и поставки по региону идут четко в соответствии с утвержденным планом, никакого дефицита топлива не предполагается. Специалистами компании разработан детализированный план замены одного вида топлива на другое, одним из ключевых принципов при формировании которого было бесперебойное функционирование всех заправок сети компании в переходный период", — заверил собеседник ИА PrimaMedia.

Представитель Группы компаний ННК напомнил, что если автолюбители сталкиваются с отсутствием топлива на заправках, они могут сообщить об этом на "горячую линию" по телефону 8 800 200 0343. Каждый случай будет внимательно изучен с целью улучшения работы компании.