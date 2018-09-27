Сенатор Р. Гольдштейн: Работа над бюджетом развития – основная задача СФ в осеннюю сессию

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

В Совете Федерации состоялось первое пленарное заседание осенней сессии

27 сентября, PrimaMedia. Первое пленарное заседание осенней сессии 2018 года состоялось в среду, 26 сентября. По традиции с приветственным словом перед палатой вступила Председатель СФ Валентина Матвиенко, — сообщает ИА PrimaMedia.

— В осеннюю сессию нам предстоит большая работа над бюджетом. 20 сентября Правительство одобрило проект главного финансового документа страны. Важно подчеркнуть, значительная часть средств будет направлена на социальные расходы, что мы, безусловно, приветствуем. Уже 3 октября в Совете Федерации в рамках "правительственного часа" министр Максим Орешкин выступит с прогнозом социально-экономического развития, исходя из которого и планируется федеральный бюджет. Далее 8 октября состоятся парламентские слушания по бюджету, — сказала Валентина Матвиенко.

В ходе первого заседания СФ рассмотрел изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, а также вопросы ратификации ряда международных договоров и соглашений с Алжиром, Лаосом, Польшей и Латвией. В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступил заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко с докладом о мерах по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

— Валентина Ивановна Матвиенко особенно подчеркнула, что стране нужен бюджет развития, а развитие нашего федеративного государства можно обеспечить при условии сильных и самодостаточных регионов. И Совет Федерации, как палата регионов в первую очередь, ориентирован именно на эту задачу. В этой связи в осеннюю сессию большое внимание будет уделено работе над бюджетом развития, совершенствованию межбюджетных отношений, ходу реализации программы реструктуризации долгов субъектов федерации и оказанию помощи тем регионам, у которых пока сохраняется сложная финансовая ситуация. В целом, сессия обещает быть насыщенной, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.