Тайфуны нанесли ущерб сельскому хозяйству Приморья на 837 млн рублей. Фото: Глеб Ильинский

В крае оказалось подтоплено более 32 тысяч гектаров сельхозугодий

26 сентября, PrimaMedia. Сельскому хозяйству Приморского края в результате прошедших тайфунов нанесен ущерб на 837 млн рублей. Всего пострадало 233 хозяйства. Компенсацию из федерального бюджета аграрии Приморья получат по итогам обращения врио губернатора Андрея Тарасенко к президенту России Владимиру Путину, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

В Приморье завершился прием документов от пострадавших в результате ЧС сельхозпроизводителей. Документы на компенсацию ущерба направлены в Минсельхоз России.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в крае оказалось подтоплено более 32 тысяч гектаров сельхозугодий.

"В районах, где из-за проливных дождей был введен режим ЧС, пострадало 233 хозяйства. Ущерб составил 837 млн рублей. Весь пакет документов от пострадавших сельхозпроизводителей направлен в Минсельхоз России для компенсации ущерба из федерального бюджета", – прокомментировал директор департамента Андрей Бронц.