Вице-губернатор Приморья Константин Богданенко. Фото: Герман Катаев

В Приморье вдвое уменьшат сроки подключения к коммунальным сетям

Изменения в градостроительный кодекс также упростят процедуру возведения новых объектов связи

26 сентября, PrimaMedia. Администрация Приморского края разработала поправки к закону о градостроительной деятельности, которые расширят перечень объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получать соответствующее разрешение. Это позволит почти вдвое сократить период техприсоединения к коммунальным сетям и упростить процедуру возведения новых объектов связи, сообщает ИА PrimaMedia.

Предложения сформировали члены оргштаба по улучшению инвестиционного климата в Приморском крае, который состоялся 26 сентября под руководством вице-губернатора Константина Богданенко.

По инициативе департамента информатизации и телекоммуникаций предлагается освободить телекоммуникационных операторов от необходимости получать разрешение на строительство базовых станций антенно-мачтового типа высотой до 40 метров. Этим характеристикам соответствуют большинство типовых объектов связи, а значит, упрощенная процедура позволит быстрее возводить новые вышки и расширять в крае зону покрытия сети стандартов 2G, 3G и 4G, а в будущем и 5G. Пока нововведение планируется распространить на территорию вне населенных пунктов, а после проработки – и в границах муниципалитетов.

"Данные поправки приведут к снижению количества обязательных административных согласований при строительстве объектов связи, что в свою очередь поспособствует равномерному развитию современной телекоммуникационной инфраструктуры на территории Приморского края и создаст предпосылки для скорейшего решения социально-экономических задач и развитию цифровой экономики", — пояснила и.о. директора департамента Татьяна Потапова.

Оргштаб по улучшению инвестиционного климата в Приморском крае

Оргштаб по улучшению инвестиционного климата в Приморском крае. Фото: Герман Катаев

Аналогичные преференции предусмотрены и для строительства или реконструкции коммунальных сетей при условии, что работы выполняются в рамках технологического присоединения нового объекта. Речь идет о строительстве или реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 Мегапаскаля или горячую воду температурой до 115 градусов, а также водопроводных сетей с диаметром труб до 400 мм, канализационных сетей и сетей ливневой канализации с диаметром труб до 600 мм.

"Благодаря этому мы сократим сроки подключения объектов к коммунальным сетям почти вдвое: к сетям водоснабжения и водоотведения с 470 до 241 дней, к тепловым сетям – с 248 до 109 дней", — отметила Елена Пархоменко, директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

Упрощенная процедура также распространится на строительство и реконструкцию кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередач классом напряжения до 35 кВ. По словам и.о. заместителя директора департамента энергетики Приморского края Натальи Терехиной, это позволит сократить срок подключения новых объектов к электроэнергии на 30 дней.

В ходе обсуждения предложенные поправки в закон "О градостроительной деятельности Приморского края" получили поддержку руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в ДВФО Жанны Киндеевой, представителей администраций Владивостоксого и Уссурийского городских округов, бизнес-сообщества, в том числе приморских филиалов АО "ДРСК" и ПАО "Ростелеком".

"Сокращение сроков техприсоединения новых объектов к коммунальным и электрическим сетям, упрощение процедуры строительства базовых станций, обеспечивающих сотовую связь – это важнейшие решения, которые простимулируют развитие бизнеса, станут ключевыми условиями для улучшения инвестиционного климата в регионе. Поэтому необходимо в ближайшее время направить данные поправки в Законодательное собрание Приморского края, чтобы в октябре депутаты рассмотрели наши предложения, и до конца года изменения вступили в силу", — дал поручение профильным департаментам вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко.

Напомним, что организационный штаб под председательством врио губернатора Андрея Тарасенко координирует комплексную работу по повышению инвестиционной привлекательности Приморского края и внедрению в регионе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Президент России Владимир Путин поставил перед всеми дальневосточными субъектами задачу войти в тридцатку рейтинга к 2020 году.

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