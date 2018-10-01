Павел Воля проведет "Большой Stand Up" во Владивостоке 2 октября

Павел Воля. Фото: http://tnt-online.ru

Стоимость билетов от 1,5 до 6 тысяч рублей (18+)

1 октября, PrimaMedia. Резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля представит "Большой Stand Up" на сцене Владивостокского цирка 2 октября. Стоимость билетов составляет 1,5-6 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia организаторы – NEBO records.

— Появившись более 12-ти лет назад в популярном шоу Comedy Club, Павел Воля до сих пор не понижает градус смелых монологов, остроты в юморе на актуальные темы. На сегодняшний день шоумен, телеведущий, актер и музыкант Павел Воля — один из лучших российских комиков, работающих в жанре стендап. Его концерты по всему миру неизменно проходят с аншлагами, а билеты на них раскупаются в первые дни продаж. Павел со своим выступлением покорил весь мир.

На его выступлениях вы никогда не услышите пошлых и избитых шуток, ведь Павел Воля сам задает тренд в юморе. Павел первый, кто открывает людям новые шутки и новые тенденции в юморе. То, над чем он пошутил уже сегодня, другие заметят лишь завтра. На концерте во Владивостоке зрители услышат новые монологи на самые важные темы, волнующие современное общество, и, конечно же, шутки, приправленные крепким словцом, – рассказали организаторы.

Купить билет онлайн можно ЗДЕСЬ. Консультации по онлайн-покупке билетов по тел.: +7(423) 243-22-22.

Справка: концертное агентство NEBO records проводит более ста концертов и мероприятий каждый год, а так же является партнером ведущих концертных агентств. "Небо" проводит концерты в городах: Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Казань, Екатеринбург, Уфа, Набережные Челны, Самара, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский.