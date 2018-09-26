Молодые приморцы получат гранты на реализацию проектов по благоустройству

Для участия в конкурсе необходимо до 15 октября 2018 года подать заявку с описанием своей инициативы

26 сентября, PrimaMedia. Чтобы поддержать проекты молодых жителей края по развитию и благоустройству территорий, созданию общественных пространств и арт-объектов, Приморская краевая организация Российского Союза Молодежи совместно с партнерами проводят конкурс грантов. Для участия в конкурсе необходимо до 15 октября 2018 года подать заявку с описанием своей инициативы.

В Конкурсе участвуют проекты со сроком реализации не позднее 30 июня 2019 года. "Авторами и командами проектов могут быть только жители Приморья в возрасте от 14 до 35 лет, потому что основная наша цель — дать молодежи возможность не только говорить, но и делать", — сообщил председатель Приморского РСМ Максим Пряженников.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте: проектрсм25.рф. Кроме того, раздел "Методические материалы" содержит записи вебинаров по подготовке и реализации проектов, что позволит более качественно подготовить заявку на конкурс.

Конкурс проводится в рамках реализации проекта "Молодежь — территориям Приморья!". Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.