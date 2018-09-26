КПРФ подала 34 иска на результаты выборов губернатора Приморья по отдельным УИКам и ТИКам

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

Уссурийский районный суд начнет рассматривать первые иски 2 октября

26 сентября, PrimaMedia. КПРФ отправила 34 административных иска в суд об оспаривании итогов выборов губернатора Приморья по отдельным УИКам и ТИКам. Речь идет об Артеме, Уссурийске и Находке. Об этом в Facebook написал член КПРФ Андрей Ищенко. Кроме этого, уже известно о том, что Уссурийский районный суд начнет рассматривать первые четыре иска 2 октября, сообщает ИА PrimaMedia.

"Сегодня отправили 34 административных иска: 19 исков по Уссурийску, об оспаривании итогов голосования на отдельных участках. Шесть исков по Артему, об оспаривании итогов голосования на отдельных участках. Отдельный иск подготовили по Артему об оспаривании решения Территориальной избирательной комиссии. Семь исков по Находке, об оспаривании итогов голосования на отдельных участках. Отдельный иск так же подготовлен об отмене решения ТИК в Находке. Сейчас в работе иск об отмене решения ТИК города Уссурийска, очень много материалов, планируем закончить их подготовку", — написал Андрей Ищенко в Facebook.

Напомним, что Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что Уссурийский районный суд 2 октября проведет первое слушание по четырем искам об отмене результатов выборов в городском округе, которые подал претендующий на пост главы Приморья Андрей Ищенко.

Согласно информации на сайте Уссурийского районного суда, от Ищенко поступили четыре иска об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования, они приняты к производству. Подготовка дел (собеседования) по всем четырем искам назначены на 2 октября.

"Первое заседание назначено на 2 октября", — подтвердил Ищенко РИА Новости.

Как стало известно на очередном заседании краевого парламента сегодня, 26 сентября, депутаты Законодательного собрания Приморья могут назначить дату новых выборов губернатора на внеочередном заседании в начале октября. Они могут состояться 16 декабря.

"Дело в том, что, согласно закону, есть ограничение на эти сроки, и если бы мы назначали ее сегодня, мы должны были бы это сделать на 2 декабря. Но это слишком скоро, и есть необходимость назначить выборы на 16 декабря. Поэтому мы теперь либо соберемся на внеочередную сессию позже и примем это решение, либо его примет краевой избирком", — пояснил ТАСС председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

Как сообщает РИА Новости, сегодня, 26 сентября, состоялось заседание ЦИК. По словам главы ведомства, Эллы Памфилова в Приморье сложилась чрезвычайная ситуация, в ЦИК не могли просто взять и пересчитать итоги, так как часть результатов на участках восстановить было невозможно.

"Как это можно пересчитать, как можно восстановить?" — сказала Памфилова, пояснив, что часть документов с участков были свалены в одну кучу в непонятном состоянии, не понятно, что происходило с документами.

"У нас сложилась чрезвычайная ситуация. Когда мы не могли, как утверждают некоторые знатоки, просто взять и пересчитать на некоторых участках и изменить победителя и объявить его", — добавила она.

Кроме этого глава Центральной избирательной комиссии России рассказала о пачках писем от жителей Приморского края с благодарностью в адрес ЦИК за позицию комиссии, рекомендовавшей признать результаты выборов главы края недействительными.

"Сейчас в наш адрес приходят каждый день — у меня уже пачки писем от рядовых жителей Приморья, которые благодарят Центральную избирательную комиссию за то, что она рекомендовала признать эти выборы недействительными, фактически, отменить их", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Как передает ТАСС, Элла Памфилова сомневается в том, что действующий врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и бывший кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко имеют моральное право участвовать в новых выборах главы региона.

"Формально они имеют право наравне с остальными выдвигаться на выборы в декабре. Но имеют ли они моральное право после того, что произошло, это им решать", — сказала она в среду на заседании ЦИК.