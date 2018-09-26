Автомобилистам Владивостока начали приходить штрафы за переезд стоп-линии на Школьной. Фото: ИА PrimaMedia

Автомобилистам Владивостока начали приходить штрафы за переезд стоп-линии на Школьной

Камеры видеофиксации нарушений действительно заработали две недели назад, хотя планировался только сбор и анализ информации

26 сентября, PrimaMedia. На перекрестке Борисенко и 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД. Автомобилисты стали получать первые штрафы за выезд за стоп-линию и проезд на красный свет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на newsvl.ru.

Напомним, в конце июня камеры автоматизированной системы видеофиксации нарушений в тестовом режиме разместили на двух городских перекрестках – Русской и проспекте 100-летия Владивостока и Борисенко и 40 лет ВЛКСМ. Планировалось, что система будет только осуществлять сбор и анализ информации о движении транспортных средств. Однако водители начали получать штрафы за выезд за стоп-линию.

Как уточнили в краевом ГИБДД, на Школьной камеры действительно заработали две недели назад. Тем не менее автомобилисты по-старинке останавливаются на запрещающий сигнал светофора у самого перекрестка, а не у положенной стоп-линии.

"Я по-привычке остановилась у светофора. Знак "стоп" на повороте с 40 лет ВЛКСМ на Школьную почему-то установили на тротуаре, поэтому на него взгляд не бросается, да и самой линии не видно, она же почти стерлась", – рассказывает Анастасия.

За 15 минут пребывания корреспондентов VL.ru у перекрестка, как минимум пять водителей проехали за стоп-линию и остановились у светофора. Отметим, что штраф за невыполнение водителем требования об остановке перед стоп-линией, согласно ч. 2 ст. 12.15 КоАП составляет 800 рублей. По данным ГИБДД Приморья, за время работы камеры уже зафиксировали 2871 подобное нарушение на сумму более 2 млн рублей.

Кроме того, водители заметили, что с перекрестка исчез светофор, регулирующий движение по Борисенко в сторону Спортивной. Как сообщили в администрации Владивостока, стойка светофора была повреждена в августе в результате ДТП. Вернуть светофор на место должны до конца текущей недели.

Комментарии
штрафы правила дорожного движения

Необоснованное привлечение водителя к ответственности ударит рублем по МВД

25 сентября, 07:15

Автомобилистам в России продлят срок оплаты штрафа со скидкой

19 сентября, 08:40
Конференция разработчиков DevFest пройдет в рамках Русского MeetUp-2018
Начальник управления муниципальной собственностью Владивостока передумал увольняться

20:10

КПРФ подала 34 иска на результаты выборов губернатора Приморья по отдельным УИКам и ТИКам

17:15

Стивен Сигал согласился на предложение поклонников стать губернатором Приморья

18:15

Мэр Владивостока предложил организовать сквозной проезд за ВГУЭС

13:30

Будем пробовать поднять затонувший док в этот четверг - директор "Славянского СРЗ"

10:10

Новых депутатов официально представили на заседании Законодательного собрания Приморья
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia