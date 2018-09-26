Автомобилистам Владивостока начали приходить штрафы за переезд стоп-линии на Школьной. Фото: ИА PrimaMedia

Камеры видеофиксации нарушений действительно заработали две недели назад, хотя планировался только сбор и анализ информации

26 сентября, PrimaMedia. На перекрестке Борисенко и 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД. Автомобилисты стали получать первые штрафы за выезд за стоп-линию и проезд на красный свет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на newsvl.ru.

Напомним, в конце июня камеры автоматизированной системы видеофиксации нарушений в тестовом режиме разместили на двух городских перекрестках – Русской и проспекте 100-летия Владивостока и Борисенко и 40 лет ВЛКСМ. Планировалось, что система будет только осуществлять сбор и анализ информации о движении транспортных средств. Однако водители начали получать штрафы за выезд за стоп-линию.

Как уточнили в краевом ГИБДД, на Школьной камеры действительно заработали две недели назад. Тем не менее автомобилисты по-старинке останавливаются на запрещающий сигнал светофора у самого перекрестка, а не у положенной стоп-линии.

"Я по-привычке остановилась у светофора. Знак "стоп" на повороте с 40 лет ВЛКСМ на Школьную почему-то установили на тротуаре, поэтому на него взгляд не бросается, да и самой линии не видно, она же почти стерлась", – рассказывает Анастасия.

За 15 минут пребывания корреспондентов VL.ru у перекрестка, как минимум пять водителей проехали за стоп-линию и остановились у светофора. Отметим, что штраф за невыполнение водителем требования об остановке перед стоп-линией, согласно ч. 2 ст. 12.15 КоАП составляет 800 рублей. По данным ГИБДД Приморья, за время работы камеры уже зафиксировали 2871 подобное нарушение на сумму более 2 млн рублей.

Кроме того, водители заметили, что с перекрестка исчез светофор, регулирующий движение по Борисенко в сторону Спортивной. Как сообщили в администрации Владивостока, стойка светофора была повреждена в августе в результате ДТП. Вернуть светофор на место должны до конца текущей недели.