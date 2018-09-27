Путин назначил главой Приморского края Олега Кожемяко

27 сентября, PrimaMedia. Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia. Источники сообщают, что при этом он не оставляет пост главы Сахалина, а будет руководить двумя регионами одновременно.
В среду, 26 сентября, состоялась встреча Путина и Кожемяко, посвященная социально-экономической ситуации в Сахалинской области. В анонсе встречи на сайте Кремля и сообщается о решении президента назначить Кожемяко врио губернатора Приморского края.
"В целом ситуация известна, везде есть вопросы, которые подлежат решению, особому вниманию со стороны руководства и страны, и субъекта Федерации. Но в целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке", — похвалил президент главу области.
Напомним, Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа. После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации.
Родился Кожемяко в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт.
В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.