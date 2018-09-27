Олег Кожемяко намерен участвовать в выборах губернатора Приморья в декабре

Владимир Путин и Олег Кожемяко. Фото: Официальный сайт Кремля

До тех пор Кожемяко будет одновременно руководить Сахалинской областью и Приморским краем

27 сентября, PrimaMedia. Новый врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко намерен участвовать в губернаторских выборах, которые пройдут в Приморье в декабре, сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Кремля. По информации источника из окружения нового врио, до тех пор Кожемяко остается главой Сахалинской области и будет исполнять обязанности губернатора Приморского края. По словам Владимира Путина, Андрей Тарасенко уже попросился на другую работу.

Напомним, 26 сентября Владимир Путин и Олег Кожемяко встретились, чтобы обсудить социально-экономическую ситуацию в Сахалинской области. Однако речь пошла не столько об этом, а сколько о новом кадровом назначении. Судя по стенограмме на сайте Кремля, инициатором выступил сам Кожемяко.

О.Кожемяко: Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, – она не очень хорошая.

В.Путин: Что Вы имеете в виду?

О.Кожемяко: Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами.

В.Путин: Почему нехорошая? Нормальная ситуация.

О.Кожемяко: Нормальная ситуация. Но в целом потенциал, который есть у Приморского края, – он достаточно большой, это самый густонаселенный регион на Дальнем Востоке. То есть, безусловно, есть и экономика определенная, и есть рыбохозяйственный комплекс, сельское хозяйство развитое, стратегическое расположение Дальнего Востока к странам АТР.

В.Путин: Конечно, это ключевая территория.

О.Кожемяко: Да. И, безусловно, очень много было сделано в рамках [подготовки к форуму АТЭС] в 2012 году, особенно Владивосток и ближайшие окрестности преобразились. Конечно, у населения большие ожидания, ожидания перемен к лучшему. И, видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея определенный опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с Вами, в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края – с тем, чтобы оправдать и ожидания жителей, и, действительно, сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком. Это, безусловно, и выполнение указов, которые затрагивают все сферы деятельности. Здесь, конечно, потребуется совместная работа: и органов федеральной власти, безусловно, и Ваша поддержка, и само желание населения жить лучше, перемен к лучшему. Поэтому хотел бы с Вами согласовать такие решения.

В.Путин: То есть, я Вас правильно понял, Олег Николаевич, что Вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?

О.Кожемяко: Да, Владимир Владимирович.

В.Путин: Хорошо.

О.Кожемяко: Родной мой край, поэтому да.

В.Путин: Вы там родились?

О.Кожемяко: Родился и вырос, и учился, и работал. Делал первые шаги: был и депутатом, членом Совета Федерации оттуда, то есть край мне знакомый.

В.Путин: Вы были членом Совета Федерации от Приморья.

О.Кожемяко: Да.

В.Путин: Понятно. То есть Ваш родной дом.

О.Кожемяко: Поддерживаю отношения с одноклассниками, с теми, с кем учился, занимался спортом, с кем работал. То есть для меня эта ситуация, конечно, была несколько, так скажем, не то что тревожная, но, думаю, что весь свой опыт, знания, силы я мог бы применить – безусловно, при поддержке.

В.Путин: Хотите вернуться домой?

О.Кожемяко: В принципе, да.

В.Путин: Олег Николаевич, у Вас действительно большой опыт и весьма позитивный. Вы ведь были руководителем Корякского округа на Камчатке, потом успешно отработали в качестве губернатора в Амурской области, и вот уже несколько лет, три года, Вы работаете на Сахалине, и тоже с хорошими показателями каждый год заканчивается. Что ж, если Вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы – безусловно, Приморье – это больший объем работы, без всяких сомнений, это очень перспективный, стратегически важный для России регион, Приморский край. Вы видите, сколько мы прилагаем усилий в последнее время для того, чтобы поддержать там соответствующий уровень производства, создать для людей комфортные условия. Это касается и тарифов на электроэнергию во многих субъектах на Дальнем Востоке, это касается других ключевых направлений деятельности: инфраструктуры, образования, здравоохранения. Разумеется, там еще очень много проблем, на которые мы должны обратить особое внимание, имея в виду значимость этой территории. Я не возражаю, пожалуйста. Но только есть одно обстоятельство, которое мы с Вами должны учитывать: месяца через два выборы должны быть…

О.Кожемяко: Короткий очень промежуток.

В.Путин: Да, но в чем вопрос – вопрос в том, что такой важный регион, как Приморье, не может оставаться без руководства. Исполняющий обязанности Тарасенко уже попросился на другую работу – и понятно, почему. Оставлять такую значимую территорию, такой важный для страны регион, как Приморский край, без руководства, невозможно не только на два месяца – на один день невозможно. Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные и с руководством Сахалина, Сахалинской области, и с руководством Приморского края. Если Вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить Вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину. Это окончательное решение?

О.Кожемяко: Я готов, и это выверенное решение с пониманием того, что предстоит очень много работы, предстоит оправдать большое желание людей перемен к лучшему, но, тем не менее, я готов.

В.Путин: Хорошо. Я желаю Вам удачи.

Напомним, теперь уже бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко был назначен на эту должность в октябре 2017 года. 16 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал 49.55% голосов, лишь немного опередив своего соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко. Губернатором Тарасенко не стал. После рекомендаций ЦИК приморский Избирком результаты выборов отменил. Новые выборы должны состояться в декабре этого года.

Ранее Андрей Ищенко уже подтвердил свое желание выдвигаться на выборы губернатора снова. КПРФ подтвердила, что готова его поддержать.

Олег Кожемяко состоит в партии "Единая Россия".