Депутат Госдумы Сергей Сопчук об Олеге Кожемяко: эффективный политик и сильный кандидат

Сергей Сопчук. Фото: Пресс-служба ЗС ПК, Александр Маслянко

Парламентарий высказался в поддержку нового главы Приморья

27 сентября, PrimaMedia. В лице Олега Кожемяко как врио губернатора Приморский край получил сильного кандидата и профессионального руководителя. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Приморья третьего созыва, депутат Госдумы РФ по Владивостокскому округу Сергей Сопчук, проработавший с Олегом Кожемяко не один год, сообщает ИА PrimaMedia.

"Сегодня состоялось важное и интересное решение. Олег Николаевич Кожемяко стал временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

С Олегом Николаевичем мы хорошо знакомы по работе в Приморском крае. Он начинал свой путь как в бизнесе, так и в политике в нашем родном регионе. Мы вместе работали в Законодательном собрании третьего созыва. В 2002 году наш созыв делегировал Олега Николаевича в Совет Федерации", — написал Сергей Сопчук на своей странице в Facebook.

Он отметил важность того, что "в Приморье он (Олег Кожемяко) возвращается с профессиональным багажом опыта губернаторской работы, а, значит, и мудрости". Важно и то, что он хорошо знает особенности дальневосточных регионов. Парламентарий охарактеризовал его как эффективного политика и заявил о готовности поддержать Кожемяко в не простых условиях, которые сложились в Приморье.

"Однозначно могу сказать, что он эффективный политик. И сильный кандидат. Уверен, он справится, но ситуация достаточно непростая. Готов всецело оказывать ему поддержку", — говорится в публикации.

Ранее в среду президент России Владимир Путин согласился на просьбу главы Сахалинской области назначить его на пост исполняющего обязанности главы Приморского края. При этом глава государства отметил большой опыт Кожемяко в управлении различными регионами РФ — на посту руководителя Корякского округа на Камчатке, затем губернатора в Амурской области и на Сахалине.

Путин указал, что, несмотря на те меры, которые власти уже приняли для поддержки Приморья, проблем в регионе еще очень много, и на них надо обратить особое внимание с учетом значимости этой территории. Президент РФ также попросил Олега Кожемяко решить вопрос с управлением Сахалином. Он напомнил, что в Приморье "месяца через два должны быть выборы", но такой важный регион "не может оставаться без руководства". Путин добавил, что врио приморского губернатора Андрей Тарасенко "уже попросился на другую работу, и понятно почему".

"Оставлять такую значимую территорию, такой важный регион, как Приморский край, без руководства невозможно — не только на два месяца, на день невозможно. Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные и с Сахалинской областью, и руководством Приморского края", — поручил Путин Кожемяко.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тысячи голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тысячи голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". При этом, Тарасенко уже заявил, что не планирует участвовать в новых выборах. Новые выборы должны пройти в регионе до конца декабря.