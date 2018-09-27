За недолив топлива начнут штрафовать в 2019 году на 2 миллиона

Нарушитель заплатит 2 млн за недолив. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Недобросовестных сотрудников АЗС ждет наказание рублем

27 сентября, PrimaMedia. Стало известно, что одобрен законопроект, согласно которому, со следующего года возможно будет штрафовать недобросовестных сотрудников АЗС, недоливающих намеренно автовладельцам топливо, передает ИА PrimaMedia.

Данный проект одобрила Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Скорее всего, законопроект предоставят на рассмотрение депутатам в Госдуму до конца текущего года. А вот в силу он вступит в зависимости от решения законотворцев. Либо сразу в начале года, либо только в середине 2019-го.

Вопрос штрафовать за недолив топлива остро встал после многочисленных случаев, которые зафиксировали члены Федерации автовладельцев России. Когда и правоохранители подключились к проверкам, были также выявлены нарушения, так что недоливать на АЗС водителям топливо, похоже, раньше было нормой, и именно с этим и будут бороться в рамках закона.

Пока что владельцев АЗС штрафуют на 500 тысяч рублей, если была выявлена продажа паленого топлива. При повторном таком случае, руководитель должен заплатить уже 2 млн рублей. А вот о штрафах при недоливе – ни слова.

Как сообщает Интерфакс, в случае с недоливом предполагается, что нижняя граница штрафа будет такой же. То есть нарушитель заплатит 2 млн за недолив.