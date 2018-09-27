Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ два раза за год

Правительство утвердило повышение тарифов два раза за год. Фото: Антон Балашов

Индексация пройдет в январе и в июле 2019 года

27 сентября, PrimaMedia. "Тарифный дуплет" о двойном повышении за услуги ЖКХ утвержден правительством РФ. Тарифы на коммуналку вырастут с 1 января, а затем еще раз — с 1 июля 2019 года, передает ИА PrimaMedia.

Предложение Минэкономразвития о двойной индексации правительством одобрено, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

С 1 января тарифы проиндексируют на 1,7%, а с 1 июля поднимут еще на 2,4%.

Как утверждалось ранее, необходимость индексации тарифов ЖКХ с 1 января продиктована необходимостью компенсации роста НДС с 18 до 20% — из-за этого расходы коммунальщиков в общем вырастут на 16 млрд рублей. При этом отмечалось, что без компенсации роста НДС в отрасли возможны банкротства и рост дебиторской задолженности, которая и без того превышает 1,4 трлн рублей.

Антимонопольщики выступали против двухэтапной индексации, служба согласна только с январской компенсацией НДС (на 1,7%) и только в регионах, где сейчас тарифы ниже "эталона". Глава ФАС Игорь Артемьев указывал, что в большинстве регионов тарифы на услуги ЖКХ уже превышают экономически обоснованные — их надо или снижать, или тратить доходы на ремонт и модернизацию коммунального комплекса.

С двойным повышением тарифов несогласие выражали и в Минэнерго. Однако, там предлагали поднять тарифы с 1 января на 1,7%, а с 1 июля — традиционно на 4%.

Между тем, по словам Максима Орешкина, власти сохранили подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции — 4% в год, несмотря на повышение НДС с января 2019 года.