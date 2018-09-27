За что и на какой срок стартовала блокировка карт россиян рассказали в Госдуме. Фото: Александр Ратников

За что и на какой срок начали блокировать карты россиян рассказали в Госдуме

Закон вступил в силу 26 сентября

27 сентября, PrimaMedia. С 26 сентября в силу вступил закон, разрешающий банкам в России блокировать сомнительные операции и карты клиентов. За что могут заблокировать карту, на какой срок и по каким критериям банки будут распознавать несанкционированные платежи подробно проинформировали в Госдуме, сообщает ИА PrimaMedia.

С 26 сентября российские банки смогут приостановливать любой денежный перевод, заблокировать карту и электронные средства платежей – электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, а также мобильные приложения, уточнили в нижней палате парламента. Однако банки примут такие меры только в том случае, если будут выявлены признаки совершения операции без согласия владельца. По мнению парламентариев, это поможет защитить счета россиян и средства на них от мошенников и аферистов.

Ответы на самые популярные вопросы, возникающие у граждан в связи с началом действия новой нормы, дали в Госдуме.

На какой срок будет блокировка?

Банк сможет приостанавливать денежный перевод, блокировать электронные средства платежей на срок до двух дней.

Разве банк может заблокировать операцию или карту без согласия клиента?

Да, банк не даст провести операцию и заблокирует средство платежа сразу же, как только возникнут подозрения на несанкционированный перевод. Однако банк, заметив признаки хищения, будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента. Владелец счета в этом случае сможет либо подтвердить, что операция совершена с его ведома, либо сообщить о попытке хищения.

По каким признакам банк будет отличать сомнительные операции от обычных?

В настоящее время не существует универсального для всех банков перечня основных признаков совершения перевода без согласия плательщика. Поэтому закон предусматривает право для кредитных организаций в зависимости от специфики их деятельности устанавливать свои признаки совершения несанкционированной плательщиком операции. Обязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Банком России.

Как банк будет информировать меня?

В соответствии с вступившим в силу законом подтверждение по поводу проведения операции запрашивается по телефону или путем направления электронного сообщения. Если клиент — юрлицо, то оповещение будет проводиться в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

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